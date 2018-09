Contenido promocionado La importancia de adquirir una mochila portabebés Cuando una pareja toma la decisión de tener un bebé, esa decisión viene acompañada de una serie de elecciones primordiales para la llegada del niño o niña que facilitarán el cuidado del pequeño, y además le acompañarán durante su crecimiento.

Las mochilas portabebés ofrecen múltiples beneficios tanto para los padres como para los recién nacidos, sobre todo al momento de continuar con la rutina de la vida diaria, trabajo, ejercitarse, labores del hogar, entre otras. Además, su funcionalidad permite que todos los miembros de la familia,como por ejemplo los abuelos, puedan utilizarlo.

La seguridad antes que nada

Existe una gran gama de modelos de mochilas portabebés que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Es importante al momento de escoger este producto que se tengan en cuenta detalles relevantes como el tamaño, la capacidad de peso que puede soportar, así como también el cumplimiento de las normas de seguridad que se exigen para transportar a un niño de la mochila, permitiendo que ésta mantenga una postura adecuada para su edad y evitar malformaciones en su desarrollo.

Asimismo, no deja de ser importante que las también denominadas mochilas para bebés brinden comodidad a las madres o a los padres al momento de transportar a sus hijos.

Tipos de mochilas portabebés

Tener un portabebés es una herramienta que permite realizar diferentes tareas sin perder de vista a los bebés. En la actualidad puede tenerse acceso a una variedad bastante amplia de modelos de mochilas, desde las tradicionales hasta las más modernas, todo para satisfacer las demandas de quienes deseen adquirir la más ideal.

Mochilas Fulares

Están confeccionadas en tela, por lo general elástica, que permite envolver al niño y mantenerlo cerca del cuerpo de quien lo transporte. Tienen la característica de adaptarse al tamaño y a la posición del bebé, además de facilitar la lactancia materna de forma reservada.

Mochilas Frontales o canguros

Pueden resultar muy útiles para recién nacidos, ya que poseen reposacabezas que permiten una postura óptima tan importante en los primeros meses de vida, asegurando que el pequeño mantenga su cabeza erguida.

Mochilas para la espalda

Las mochilas portabebés para la espalda son las mismas del tipo canguro, las cuales, en su mayoría, pueden ser adaptadas para colocar al niño en la espalda.

Sin embargo, existen quienes consideran que no es correcto llevar a los niños en la espalda. Esto es un error, ya que estas mochilas están elaboradas de forma ergonómica, lo cual permite que el bebé esté no solamente seguro, sino también cómodo.

La decisión de llevar al pequeño en la espalda tiene mucho más que ver con quién lo cargará. Si la persona no se siente tranquila con la idea de tener a su hijo, sobrino o nieto a sus espaldas porque no puede verle, o persiste en la idea de que esa postura afecta al bebé, lo mejor es no hacerlo, puesto que la idea de las mochilas portabebés es que no solo el niño se sienta bien, sino que también el adulto se sienta tranquilo, cómodo y a gusto con el producto.

¿Cómo escoger la mejor mochila para bebés?

La elección de una mochila portabebés va a depender de la necesidad del usuario, por lo tanto, lo ideal es que se realicen pruebas de los diversos ejemplares y así elegir el más idóneo para el bebé y para los padres.

Aquellos que buscan adquirir este funcional instrumento pueden encontrar mochilas para bebés en tiendas como www.exclusivasdelbebe.com/mochilas-portabebes/ y escoger entre una gran variedad de mochilas portabebés de marcas reconocidas, de diferentes colores y modelos que permitirán escoger la que mejor se adapte a los requerimientos, y lo más importante, a precios accesibles al alcance de todos.

Beneficios de las mochilas portabebés

La practicidad que ofrece el uso de las mochilas portabebés es tremendamente valiosa, ya que no solo brinda la posibilidad de realizar tareas cotidianas, sino que además ofrece la posibilidad de brindar un entorno que enriquezca el desarrollo del niño.

Algunos expertos consideran que el cargar a los bebés les ayuda a regular su temperatura, fortalecer la conexión emocional con los padres, ya que el contacto físico con ellos los estimula y permite tener una posición que se asemeja a la que tenían en el vientre de la madre. Hace que los niños se sientan seguros, facilita la lactancia materna en cualquier lugar y reduce las lesiones en la espalda.