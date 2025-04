Ilusiones y anhelos

Arranca un nuevo concurso, atípico, fuera de fecha, caluroso, desconocido, sorpresivo y deseado, muy deseado.

Aplaudo a todos los grupos que generosamente han preparado sus repertorios , han ensayado sobreponiéndose a las dificultades y han antepuesto la pasión de nuestras coplas a la mercantilización de su propuesta y los gastos que prácticamente van a asumir sin tener recorrido posible para su reinversión.

Apoyo las coplas, la ilusión , retomar nuestra fiesta más genuina, la risa y la alegría, que falta nos hace, pero mentiría si no os dijera que mi corazón alberga la pena de no escuchar un pasodoble especial, la composición que suele penetrarme como un puñal y ahonda en mis entrañas, la música del genio, el pellizco de lo inexplicable y el duende del gran maestro del compás.

Lo voy a echar mucho de menos. Espero como agua de mayo los nuevos repertorios pero releo el calendario , busco entre las preliminares y me falta un nombre esencial.

Ese nombre, con su apellido, con su apodo, me acompaña desde pequeño, ha soportado con sus coplas mis peores momentos, y ha festejado con sus acordes mis éxitos. He crecido con esa daga en el corazón, un pinchazo profundo que sangra pasión y afición , un dolor indescriptible que lo torna todo en alegría y me recuerda siempre con claridad y sin duda alguna que el carnaval es la pasión de mi vida.

Me siento agradecido a la vida por ser coetáneo a su producción carnavalesca, por tener la posibilidad de disfrutarlo en plenitud y por haber tenido el privilegio con el paso del tiempo de conocerlo y considerarlo mi amigo .

Su mirada generosa, sus palabras cariñosas y su gratitud al carnaval van a faltarme en este concurso pero quizás deba ser así para dejar en barbecho lo que necesita un mayor tiempo de maceración.

Mi amigo no participará este concurso y ese es el pellizco que me falta para que la felicidad sea completa . Estoy seguro que me quedan muchas coplas de su cosecha por disfrutar, muchas charlas por compartir y mucha amistad por la que brindar.

Feliz concurso a todos, que el Dios momo reparta suertes , ¡feliz carnaval!

Pd. Amigo Noly, espero un nuevo pasodoble tuyo con impaciencia y emoción.