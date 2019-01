EFECTOS DEL CAMBIO DE GOBIERNO EN ANDALUCÍA Una herencia en el aire El nuevo Gobierno de la Junta tendrá que definir su postura sobre los proyectos clave para Cádiz que deja sin resolver el PSOE La plataforma Lógica, que se alumbró en septiembre para sustituir al fallido parque de Las Aletas, o el hospital son algunas de las asignaturas pendientes

El nuevo Gobierno de la Junta que preside ahora el popular Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos, tendrá que definir a corto y medio plazo el futuro de los proyectos clave de infraestructura que deja pendiente el PSOE con la provincia. Se trata de actuaciones que han ido cabalgando en el tiempo y que no han sido resueltas pese a la urgencia con la que se anunciaron. La nueva Administración regional que ha salido del pacto suscrito entre PP y Ciudadanos tiene sobre la mesa una herencia gaditana de difícil encaje.

El nuevo Gobierno debe pronunciarse sobre la plataforma Lógica que nació el pasado septiembre como solución final al fallido parque de Las Aletas. El Ejecutivo que preside Juanma Moreno también debe pronunciarse sobre el proyecto de Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de Tabacalera de la capital, donde el anterior Gobierno, junto con el Ayuntamiento, abrió la puerta hace un año a este nuevo emplazamiento de las sedes judiciales que, pese a la celeridad del proyecto, aún no se ha cerrado.

El nuevo Gobierno tendrá que resolver si mantiene o no la Ciudad de la Justicia en los depósitos de Tabacalera

En la misma línea se encuentra el desdoble de la carretera A-384 que une Arcos con Antequera, clave para conectar por el interior de la Sierra la provincia gaditana con Málaga o la conversión en espacio hotelero del solar que ahora ocupa la residencia Tiempo Libre.En esta misma nómina de asignaturas pendientes que deja el Gobierno del PSOE con Cádiz se encuentra el nuevo hospital, proyectado en 2008 y paralizado en 2010 por falta de recursos pese a contar con todas las bendiciones administrativas.

Plataforma Lógica (21-9-2018)

Solución alternativa a Las Aletas

El pasado 21 de septiembre, el entonces vicepresidente de la Junta, el chiclanero Manuel Jiménez Barrios, presentaba en sociedad el proyecto alternativo y definitivo al fallido parque industrial de Las Aletas. Se trata de la plataforma Lógica, un compendio de los suelos industriales de la Bahía de Cádiz para impulsar el desarrollo económico de la comarca y generar nueva inversión. La iniciativa viene a tapar el fiasco de Las Aletas tras una década de trámites y reveses judiciales a la apertura en suelo de dominio público marítimo-terrestre del municipio de Puerto Real del tercer parque tecnológico e industrial de Andalucía. La solución abanderada por la Junta, entonces en manos del PSOE, ha concentrado en 440 hectáreas el poder industrial de la Bahía dejando disponibles para nuevas inversiones un total de 257. En este nuevo proyecto se incorporan el Puerto de Cádiz, la Zona Franca, el suelo de las Aletas que no está afectado por las sentencias judiciales y el Trocadero, con la inclusión del los antiguos terrenos de Delphi. Cabe recordar que el Gobierno de la nación, a través de la subsecretaría de Estado de Hacienda, también participa en este nuevo plan industrial. La pregunta ahora es saber si el nuevo Gobierno de la Junta, comandado por Juanma Moreno y Juan Marín, seguirá apostando por Lógica o, por el contrario, pasará página a esta herencia que les deja el PSOE. Cabe recordar que Jiménez Barrios y la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, no dieron fecha de rodaje de este proyecto el día que lo presentaron en público. Se limitaron a exponer sus ventajas y a destacar que una sociedad gestionada por la Junta y el Gobierno de la Nación pilotaría su puesta en marcha.

Visita los depósitos de Tabacalera el pasado marzo para ubicar la Ciudad de la Justicia - LA VOZ

Ciudad de la Justicia (9-3-2018)

Protocolo de intenciones

La ubicación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz es otro culebrón que lleva serpenteando más de una década. La última efeméride de este proyecto data de marzo del año pasado, cuando el Gobierno socialista de la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz, en manos de Podemos, firmaron un protocolo para ubicar la sede judicial en los antiguos depósitos de Tabacalera de la capital. Desde entonces, no se ha movido un papel y el proyecto se encuentra en el aire a la espera de su definición. Le tocará, por tanto, al nuevo Gobierno de la Junta decidir si sigue adelante o, por el contrario, busca un nuevo y mejor emplazamiento. De hecho, el PP local considera que el emplazamiento elegido por la Junta y el Ayuntamiento no es válido, ya que afecta a una zona verde protegida. Los populares gaditanos son partidarios de ubicar la Ciudad de la Justicia en el solar de la calle Tolosa Latour. La firma del protocolo de actuación se llevó a cabo en el Salón Isabelino del Consistorio entre la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar; el alcalde de Cádiz, José María González; el concejal de Urbanismo, Martín Vila; y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, que aseguró entonces que el objetivo era licitar la obra en 2018. Finalmente, no ha sido así. La Ciudad de la Justicia de Cádiz sigue en el aire.

Nuevo hospital (13-1-2008)

Diez años de retraso

Se trata de una de las obras más reclamadas y anunciadas, sin embargo, a día de hoy, solo existe un solar vacío en el barrio de Loreto-Puntales. En enero de 2008 se firmó el protocolo para la construcción del nuevo hospital de Cádiz que sustituiría al Puerta del Mar. Fue el gobierno de Manuel Chaves el que dio luz verde a este proyecto en 2006 con una extraña fórmula de financiación a través de plusvalías y cesiones de suelo y cesiones en la que actuó también el Ministerio de Trabajo y al Zona Franca. El proyecto quedó en el cajón en 2010 por falta de presupuesto y a la espera de encontrar una nueva fórmula para su financiación. La firma del convenio se llevó a cabo en la delegación del Gobierno y contó con la presencia del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, los consejeros de Economía y Hacienda y Salud, José Antonio Griñán y María Jesús Montero, respectivamente, el delegado del Gobierno en la Zona Franca, José de Mier y el director de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Albar, entre otras muchas autoridades. En esa reunión se anunció que la obra del nuevo hospital de Cádiz arrancaría en 2009. El tiempo ha pasado y esta asignatura pendiente de la Junta con Cádiz la tendrá que aprobar el nuevo Gobierno de Juanma Moreno. El PP de Cádiz se ha pronunciado a favor de esta infraestructura sanitaria para sacarla adelante cuanto antes.

Residencia Tiempo Libre (14-11-2007)

Una década en el olvido

A mediados de noviembre del año 2007 un brote de legionella acabó con la residencia Tiempo Libre en Cádiz. Fue la excusa que utilizó la Junta para cerrar este complejo, en plena Avenida y frente a la playa Victoria. Desde entonces han sido muchos los anuncios y pocas las acciones para reflotar la actividad de este edificio que ha sido durante años lugar de veraneo para familias con escasa renta. La Junta ha intentado sin éxito y durante la última década recuperar el inmueble con nuevos usos, pero el alto coste que implicaba su rehabilitación descartó cualquier obra. La propia Administración regional elaboró en 2009 un proyecto para abrirlo de nuevo, pero el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, se vio obligado a tirar la toalla, debido al coste, y apeló a la entrada de la iniciativa privada. Actualmente, el culebrón del Tiempo Libre está a la espera del enésimo proceso burocrático, en este caso que la Junta actúe tras el cambio de uso derivado del Pleno respecto al uso de la manzana. En septiembre de 2018 se dio vía libre a su derribo y a la posterior construcción, en el mismo solar, de un hotel gestionado por la iniciativa privada. El Consejo Consultivo de Andalucía dio su autorización a la modificación del Plan de Ordenación Urbana, PGOU, que fue consensuada entre el Ayuntamiento de la capital y la Junta para ampliar el uso hotelero a la totalidad de esta parcela, eliminando la zona destinada a oficinas previsto en el Plan de 2012. El informe del Consejo Consultivo es vinculante, por lo que la administración regional, propietaria del edificio, ya no tiene ningún paso pendiente que dar para proceder al derribo de Tiempo Libre y el inicio del proceso de adjudicación del futuro hotel que se levantará en la considerada como milla de oro del Paseo Marítimo de Cádiz. Será ahora el nuevo Gobierno de la Junta el que lleve a cabo la reconversión de Tiempo Libre.

Autovía Arcos-Antequera

Una promesa incumplida

En agosto de 2007, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, inauguró el último tramo de la autovía A-382, que une Jerez y Arcos. Con esta actuación sobre un tramo de 7,2 kilómetros, se culminó una autovía que facilita el acceso a Jerez y la Bahía de los habitantes de la Sierra de Cádiz. La inversión fue de unos 100 millones de euros, sin embargo, el proyecto quedó incompleto. La Administración socialista se comprometió a extender la autovía hasta Antequera desdoblando la A-384, con el fin de conectar la provincia de Cádiz con la de Málaga por el interior. Este anuncio se ha repetido en numerosas ocasiones, pero no ha tenido plasmación presupuestaria por parte de la Junta. Se trata de una infraestructura muy reclamada por los empresarios para facilitar el transporte de mercancías y, sobre todo, como gancho turístico. El PP ha solicitado durante la pasada legislatura esta conexión, ya que su apertura permite crear entre dos provincias limítrofes una malla logística.En este entorno se mueve el 90% del volumen total de mercancías que salen o llegan por Andalucía vía marítima.