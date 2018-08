Cádiz Guía de bodegas que deberías visitar en Cádiz Cádiz no solo es visitada por su gran clima y sus playas, sino por tener una cultura del buen vino

PABLO ORREQUIA

Andalucía tiene una cultura del vino especialmente destacada, que está muy presente en nuestra gastronomía. Concretamente, en la provincia de Cádiz se produce uno de los mejores vinos de España.

Tanto, que aquí se elabora el vino con la Denominación de Origen más antigua de España y uno de los reconocidos del planeta. Por todo ello, la provincia gaditana es considerada la cuna de la enología andaluza.

Desde hace muchos años, existe la posibilidad de realizar visitas guiadas por un amplio listado de bodegas, y observar desde dentro el proceso todo el proceso de producción, desde la vendimia, a la producción y el embotellado.

Elegir las mejores bodegas no es tarea fácil, dado que hay muchas más de diez y todas son de primer nivel. Si aún no has visitado ninguna, en la siguiente lista revelamos algunas de las más destacadas en la provincia de Cádiz.