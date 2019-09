Sucesos La Guardia Civil localiza el cuerpo sin vida del buzo desaparecido en Los Caños de Meca La Guardia Civil localiza el cuerpo sin vida de Luis Díaz, de 34 años, desaparecido hace una semana cuando practicaba pesca submarina

La Guardia Civil ha localizado esta mañana el cuerpo sin vida del joven buzo de 34 años que desapareció hace una semana cuando practicaba pesca submarina en la playa de Los Caños de Meca. Al parecer, ha sido alrededor de las ocho de esta mañana cuando un patrullero de la Guardia Civil ha localizado un bulto sospechoso a media milla de la playa de El Pirata.

Posteriormente, el cuerpo ha sido trasladado a la costa para que pueda ser identificado por sus familiares, que han confirmado que se trata de Luis.

Hay que recordar que el joven, natural de Vejer, salió el pasado lunes a practicar pesca submarina a pulmón y desde entonces no se sabía nada de él. La familia no ha descansado en su empeño de encontrarlo y poner fin a una pesadilla que aún nadie se puede llegar a creer. Con medios de las fuerzas de seguridad y con la ayuda de buzos expertos y amigos, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que no ha cesado a pesar del paso del tiempo y a pesar de que todo apuntaba a que Luis había perdido la vida, tras encontrarse varios de los objetos que portaba el joven cuando se sumergió en el agua.

El joven ingeniero, natural de Vejer y padre de un niño, se había tomado unos días de descanso y había abandonado Birmingham, donde reside, para celebrar su cumpleaños junto a su familia. Aquí, rodeado de los suyos, tenía previsto descansar y practicar una de sus grandes aficiones, la pesca submarina. Esto fue precisamente lo que le llevó en la tarde del lunes a sumergirse en unas aguas que conoce a la perfección y de donde finalmente no ha podido salir con vida.