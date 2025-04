La geolocalización de los profesores de Cádiz, un sistema en el punto de mira

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta ya ha puesto a prueba en algunos centros educativos andaluces nuevos medios para que los docentes fichen al entrar a trabajar . Se trata de esta forma de controlar la asistencia del profesorado al centro mediante sistemas tecnológicos .

Este proyecto contempla hasta cuatro formas diferentes para que los profesores registren su llegada al trabajo de forma digital y evitar así aglomeraciones, en el caso de los grandes claustros, especialmente en estos momentos de pandemia. Los docentes pueden fichar a través de un código pin dentro del sistema informático al llegar al centro, mediante un llavero o tarjeta que se acerca a un sensor y anota la entrada o bien con un código QR que se escanea al llegar.

Pero hay una cuarta opción que es la fórmula que ha levantado más discrepancias ya que se trata de registrar la entrada y salida del centro a través de una aplicación móvil que geolocaliza a los docentes gracias a su teléfono . Hay quienes han mostrado su rechazo ante esta vía pero también los hay partidarios de ella ya que la consideran acertada para agilizar la labor de control del personal docente.

Antonio Ferrando es director IES Las Banderas del El Puerto y comenta que «el tema es que la Junta no lo ha explicado. Solo que lo vimos un día en Seneca, cuando la gente se encontró la palabra geolocalización». Este docente asegura que «el profesorado lo considera una intromisión. La medida en sí no es mala pero entendemos que hay otras modalidades y no la geolocalización, que genera controversia . Está todo el mundo con la protección de datos, con cuidado con las aplicaciones que te puedan rastrear y lo cierto es que el personal está bastante contrario a este sistema».

Ferrando insiste en que « están el pin, la tarjeta y el código QR... hay distintas variedades que pueden usarse mejor . También por otro lado necesitaríamos los dispositivos para hacerlo. Lo que veo es que está todo un poco a falta de mayor explicación e información más clara . La Junta debe explicarle a la gente en qué consiste y no que nos vamos enterando por lo que dicen unos y otros y las redes sociales, que no son precisamente la mejor fuente. Necesitaríamos mayor información oficial».

El director del IES Las Banderas concluye que «es normal que haya que utilizar medios tecnológicos para sustituir el papel. Eso, sin duda, es una mejora. Pero según y cómo».

Pantalla de la aplicación Séneca donde figura el control de presencia

Por su parte, José Manuel Verdulla, director del CEIP Los Esteros de San Fernando explica que «todos los profesores tenemos que registrar la llegada y salida del centro. En uno pequeño nos vemos y es fácil. Pero en un centro grande no se puede».

Este docente aclara que «Séneca te habilita el localizador cuando estás cerca del colegio. Te marca cuando estás y cuando te has ido y los centros son los que tienen que solicitar esta opción». Verdulla asegura además que « espero que todos los que protestan por este sistema no tengan una cuenta de Google porque ya todos estamos geolocalizados por ahí y por las redes sociales. La verdad es que en este caso no lo veo una intromisión en la intimidad porque te detecta cuando te acercas al centro y los funcionarios tenemos que registrar la jornada laboral».

Además, insiste, «en Séneca todos los centros están geolocalizados. Pienso que se ha malinterpretado porque en cualquier caso tú tienes que demostrar cuándo llegas o sales de tu centro escolar».

José Manuel sostiene que esto supone un avance importante para quienes tienen que controlar la asistencia. «Hay que entender que para los equipos directivos de los grandes centros la ayuda tecnológica viene fenomenal porque ellos son responsables del personal docente y desde la inspección se nos pide un control de entrada y salida. Es algo obligatorio . Para un claustro grande, de unas cien personas, ¿tú cómo controlas eso?».

El que fuera jefe de estudios y también secretario de la Institución Provincial de Cádiz, Antonio Macías, discrepa con respecto a la geolocalización como fórmula para controlar la asistencia de los profesores. «Es de pena. La verdad es que no lo veo normal porque parece que no se fían de nadie... Vamos a tener los profesores que llevar un chip como los perritos» .

Macías incide en que «esto es como todo. Habrá gente que se escaquea. Pero no son todos. No se puede enjuiciar. De hecho, por ejemplo, en la Primaria nosotros llevamos a los niños de la mano. Ya en Secundaria es otra historia. Pero creo que se está juzgando la labor del profesorado que tiene una tarea muy compleja que es la formación integral del niño y si eso no se tiene en cuenta, va en detrimento de todo. Me parece muy triste que se llegue a esto».