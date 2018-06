LABORAL Alfonso Aisa: «La formación y una red de contactos son clave para salir del paro»

Estar en paro no es un sinónimo de estar parado. Es la máxima que ha guiado al gaditano Alfonso Aisa durante los diez meses que ha permanecido desempleado. Desde el primer momento tuvo muy claro que la formación era la mejor herramienta para reincorporarse al mercado laboral a sus 40 años. «No ha sido fácil porque la formación que he recibido en estos meses me la he costeado de mi bolsillo», asegura, al tiempo que lanza un mensaje positivo a quienes han perdido su empleo: «no se puede tirar la toalla». Alfonso ha sido director de una empresa textil, sin embargo, un ERE en su compañia terminó afectando directamente al puesto de trabajo que desempeñaba. Un jarro de agua fría que, pese a todo, no te debe paralizar tu instinto y es necesario, por ello, reaccionar ante las adversidades. A partir de ese intante se abría el túnel de la incertidumbre, sin embargo, la luz se hizo a los diez meses cuando varias empresas empezaron a contestar a su demanda de empleo. Vinieron las primeras entrevistas en Recursos Humanos y también las primeras decepciones.

El periplo por las secciones de personal no cesó y, a media que pasaban los días, se daba cuenta que el inglés era un handicap a salvar, «más que la edad». En ningún momento renunció a los cursos de formación, que orquestó en tres parcelas: el marketing digital, los idiomas y las ventas. Alfonso reconoce que el trampolín que ofrecen los portales laborales de internet son de mucha ayuda, «pero también es primordial tejer una red de contactos que difunda y se haga eco de tu demanda laboral». Al final la suerte se cruzó en su camino y una empresa de automoción se fijó en su curriculum. Tras superar las tres fases de selección de peronal, Alfonso será uno de los miles de nuevos contratos que se firmarán este verano en la provincia.