La Fiscalía recurrirá la devolución de bienes a los investigados en la 'operación Fortín'

La Fiscalía tiene previsto recurrir los autos que ha dictado el Juzgado número dos de La Línea para que le sean devueltos bienes embargados a los investigados en la 'operación Fortín', en la que la Guardia Civil desarticuló la banda liderada supuestamente por Kiko 'El Fuerte' y en la que hubo 17 detenidos. El Ministerio Público va a solicitar así a la Audiencia que revoque cualquiera de estos autos que hasta la resolución de dicho órgano, advierten, no serían firmes.

Por otro lado también ya han recurrido la denegación por parte de este mismo juzgado del uso provisional de varios vehículos incautados a los investigados a la Guardia Civil contra el criterio del fiscal que sí se informó favorablemente a esta entrega.

Como se recordará el juzgado de instrucción número 2 de La Línea, que instruye la causa, ha acordado la devolución de los bienes que se les habían embargado a algunos de los investigados por este caso de narcotráfico relacionado con un alijo de más de tres toneladas en aguas de la costa malagueña, entre los que se encuentren enseres, motos y coches de alta gama. En dicha investigación se detuvo a todo esta supuesta banda y a sus principales cabecillas como Kiko 'El Fuerte', considerado por las fuerzas policiales uno de los mayores capo del tráfico de hachís de la zona que en la actualidad se encuentra fugado .

El Fuerte fue detenido en aquel operativo en el que se desplegaron centenar y medio de agentes pero tras ingresar en prisión se ordenó su puesta en libertad sin fianza porque, según estimó la Audiencia tras ver el auto de ingreso del juzgado y atendiendo al recurso de su abogado, no había fundamentos suficientes para mantenerlo privado de libertad al «no estar relacionado de forma directa» con el alijo incautado, «ni con las embarcaciones ni vehículos presuntamente utilizados para la comisión del delito». Se entendió que «la existencia de relaciones y diferentes reuniones entre el apelante y el resto de investigados » no podían considerarse como «indicios suficientes» de su participación en el delito.

Además se valoró que no había riesgo de fuga . Sin embargo al poco tiempo agentes de la Guardia Civil fueron a detenerlo por estar relacionado supuestamente con otro alijo de unos mil kilos de droga y Kiko 'El Fuerte' no se encontraba ya en su domicilio. Desde entonces no hay noticias sobre su paradero.

