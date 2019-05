Cine El VI Festival Shorty Week se traslada a Santa Catalina La Sección Oficial de esta VI edición contará con 35 cortometrajes en su programación

El Festival Internacional de Cortometrajes Shorty Week afrontará a finales del próximo mes de junio su VI edición. Concretamente se celebrará del 27 al 30 en el Castillo de Santa Catalina, una localización que cambia al estar de reformas el Baluarte de la Candelaria, que hasta el momento había sido su sede principal. La programación también se extenderá por el ECCO, Alquimia, el Casino, la Torre Tavira y el Teatro del Títere La Tía Norica.

Aunque habrá numerosas actividades paralelas con conciertos, exposiciones, talleres, la Sección Oficial de la VI edición del Shorty Week está compuesta este año por 35 cortometrajes seleccionados por los organizadores.

Se proyectarán los días 27 y 28 de junio en el ECCO. Concretamente participan: ‘Alex and Sasha’, de Marvin Meiendresch; ‘Alicia’, de Patricia Ramos; Catharsis, de Guillermo y Javier Polo; ‘Circuit’, de Delia Hess; ‘Cocodrilo’, de Jorge Yudice; ‘Desaliento’, de Pinky Alonso; ‘Desvelo’, de Juan Pablo Polanco Carranza; ‘El corazón es la cuarta pared’, de Andrés Restrepo Gómez; ‘El fotoviaje de Carla’, de Fran Gas; ‘Five death scenes’, de Peleg Dishon, Ilan Yona & Merav Maroody; ‘El sueño beato’, de David Pantaleón; ‘Fortune’, de Nicolas Castelli, Pedro Pillot, Simon Magnat, Nicolas Ferracci & Alexandre Moisan; ‘Fugiu. Deitou-se. Caí’, de Bruno Carnide; ‘Gyeol’, de Jin Angdoo; ‘Horn’, de Ghasideh Golmakani; ‘La dama de barro’, Alejandro Miñarro; ‘Las rupturas abiertas’, de Juan Carlevaris; ‘Lo siento mi amor’, de Eduardo Casanova; ‘Mar’, de Fèlix Colomer; ‘Marina’, de Manuel Muñoz; ‘Monster’s walking’, de Diego Porral; ‘Muedra’, de César Díaz Meléndez; ‘Mutti’, de Hugues Brière; ‘Para ayer’, de Celia Galán; ‘Rojo amarillo rojo’, de Teresa Bellón & César F. Calvillo; ‘Signal’, de Qing-wen Yao; ‘Subway’, de Carlos Garcia de Dios; ‘Teoría zakata’, de Roman Sokolov; ‘The afterbirth’, de Ignacio Rodó & Blanca Bonet; ‘The bolt connection’, de Nicolas Lebas, Claire Cartier, Mathilde Dourdy, Thibault Grunenberger, Maurine Lecerf y Shih-Hui Pan; ‘The sea’, de Tasos Giapoutzis; ‘TommeLise et lOgre’, de Cécile Robineau; ‘Trata de arrancarlo’, de Manuel Ollero Piñata; ‘Travelogue Tel Aviv’, de Samuel Patthey; y Zero, de David Macián.

Esta sexta edición del Shory Week contará con las secciones habituales: Compromiso en Corto, Insomnia, BARaderos, cortos infantiles y el Concurso de documentales exprés Rueda Cádiz, cuyo plazo de inscripción se cierra el 2 de junio y que se abre a localizaciones de 12 municipios.

Así, la Fundación Unicaja pone en marcha una iniciativa para premiar los cortometrajes andaluces más destacados.