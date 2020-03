Crisis del coronavirus Fernando Forja: «Por ética y honestidad, no vamos a hacer pruebas de coronavirus con fines lucrativos» El exgerente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz analiza la crisis creada por el coronavirus y defiende la gestión sanitaria que se está llevando a cabo

Nuria Agrafojo Cádiz Actualizado: 23/03/2020 10:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fernando Forja es actualmente el director médico del Hospital La Salud de Cádiz, pero durante años y hasta marzo de 2019 se encargaba de la dirección del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Aunque a día de hoy el centro privado de la capital gaditana no ha registrado aún ni un solo positivo por Covid-19, sus responsables están en contacto directo con las autoridades, con quienes ya trabajan de la mano por si hubiera que poner a su disposición los recursos sanitarios con los que cuentan en la capital.

Forja, además de una gran experiencia en la gestión hospitalaria, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, además de contar con un Máster en Epidemiología y salud pública, que lo sitúan como un referente en el tratamiento que se le debe dar a esta pandemia.

-¿Tiene el Hospital La Salud las herramientas necesarias para tratar a pacientes que lleguen con síntomas de haber contraído el coronavirus?

–Por supuesto que sí. Hemos elaborado un protocolo interno basándonos en los protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, donde se especifica cómo habría que actuar en cada momento. Tenemos en marcha ese protocolo en su Fase 0 porque aún no han llegado pacientes con síntomas. Hemos formado a nuestro personal y hemos diseñado un área de aislamiento para evitar que esos enfermos puedan estar en contacto con otros pacientes o con los profesionales.

-¿Se han puesto en contacto con vosotros las autoridades sanitarias para hacer uso de vuestras instalaciones en caso de que sea necesario?

–Hay una mesa de coordinación provincial que ha constituído la Delegación provincial de Salud de la Junta donde estamos los representantes de la sanidad pública y de la sanidad privada para coordinarnos entre todos y llegado el caso, distribuir los recursos. En estos momentos, no hay líneas entre la sanidad pública y privada y hemos puesto todos nuestros recursos a su disposición. De momento, hemos suspendido todas las actividades programadas, como pruebas diagnósticas, consultas externas e intervenciones. Todos nuestros recursos están a disposición de esta crisis. Sólo mantenemos intervenciones y atención urgente a los pacientes que lo necesitan.

«Hemos puesto todos nuestros recursos a disposición de esta crisis sanitaria»

–¿Qué capacidad tendría el Hospital La Salud para albergar y prestar atención a pacientes infectados?

–Tenemos 36 habitaciones individuales disponibles para el caso en en el que fuera necesario el aislamiento. En nuestro caso no tenemos UCI, tenemos una Unidad de Cuidados Intermedios, por lo que si hubiera casos muy graves, tendrían que ser derivados al Puerta del Mar.

-¿Contáis con los test rápidos para detectar la enfermedad y con los equipos de protección necesarios para los profesionales?

–Me consta que desde la Consejería se está haciendo un gran esfuerzo por hacernos llegar mascarillas y otro material de protección tanto a los centros públicos como privados, pero a día de hoy no tenemos los suficientes. Con casi total seguridad, van a llegar en un par de días porque estamos en una situación crítica para atender a pacientes infectados. Con respecto a los tests, estamos a la espera de las negociaciones del Ministerio de Sanidad para poder contar con ellos.

–¿Están realizando pruebas de coronavirus de pago, como ha ocurrido en otras clínicas privadas?

–Nosotros ni siquiera contamos con la prueba. Así se acordó con la Consejería de Salud. En caso de que venga algún paciente sospechoso, el protocolo consiste en tomarle una muestra y enviarla al Puerta del Mar para que allí la analicen. Por cuestiones de ética y honestidad no nos parece hacer pruebas en este momento y hacer negocio. Nosotros no vamos a hacer pruebas en casos no indicados con fines lucrativos, no nos parece adecuado. Parece ser que hay intención por parte de la administración andaluza de hacernos llegar tests para el diagnóstico del coronavirus, así que si nos llegan los haremos, pero en caso de pacientes en estado de vulnerabilidad o profesionales, tal y como indican las autoridades.

–¿Está preparado el Hospital Puerta del Mar para una situación de este tipo?

–Desde luego, estamos en muy buenas manos. El Puerta del Mar es un excelente hospital y cuenta con excelentes profesionales. Creo que las medidas que se han adoptado aquí en Cádiz son sumamente acertadas y que estamos en la mejor disposición de encajar esta crisis sanitaria. Ahora dependerá de que la población haya mantenido las recomendaciones que se han hecho desde las autoridades, como quedarse en casa, mantener la distancia de seguridad en caso de haber tenido que salir a la calle por un motivo mayor, lavarse las manos y todas las medidas preventivas de higiene. Sólo si eso ha hecho bien, conseguiremos que la curva del número de contagios se aplane y sólo así tendremos la seguridad de que los servicios sanitarios van a poder dar abasto. El Puerta del Mar está preparado para asumir esto pero hay que esperar a que no se produzca un pico explosivo de contagios. Confío en que esta situación no llegue a producirse.

–Se habla de que las temperaturas calurosas y la humedad de Cádiz podrían ayudar a paliar la extensión del virus. ¿Es cierto?

–Desde el punto de vista epidemiológico, no creo que Cádiz sea diferente a otras zonas como Málaga, que reúne también esas características, y tiene un alto índice de contagios. La pandemia no está llegando al mismo tiempo a todos sitios y estoy seguro de que en los próximos días en Cádiz aumentará considerablemente el número de casos. Si la respuesta de la población ha sido buena, esos efectos se minimizarán.

«Estoy seguro de que en los próximos días en Cádiz aumentarán de forma considerable los casos»

–¿Cree que se han tomado las medidas oportunas desde el Gobierno?

–Se han tomado decisiones acertados y, en general, a tiempo. Quizás, lo único que se les puede achacar son la escasa previsión de conseguir Equipos de Protección Individual como mascarillas. Desde el Ministerio se debería haber previsto y hacer un acopio mayor de este material.

–¿Cuándo cree usted que puede llegar el pico más alto de casos en la provincia?

–La curva epidemiológica más plausible dibuja el pico máximo alrededor de la segunda o tercera semana de abril. Si estas previsiones son ciertas, el número de casos empezaría a descender a partir de ese momento. La previsión razonable sería pensar que este virus nos va a acompañar un par de meses.