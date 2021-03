Federico Linares «Sin colaboración entre partidos, instituciones y el mundo público y el privado, es imposible abordar los problemas que la pandemia nos ha puesto por delante» Federico Linares, presidente de EY España y del Consejo Social de la UCA lleva su tierra por bandera y se asoma al futuro con optimismo sin olvidar las enseñanzas del último año

Se siente orgulloso de llevar su tierra por el mundo, Federico Linares (Cádiz, 1972) es presidente de EY España y también «miembro fundador de ‘La 11 Mil’, una asociación de extraordinarios profesionales gaditanos residentes en Madrid que trabajamos en la promoción de la provincia y de su talento». Además, desde hace unos meses tiene «el honor de presidir el Consejo Social de la UCA», declara. Por eso, no es extraño que haya sido galardonado con la bandera de Andalucía de la provincia de Cádiz.

¿Cree que hay prejuicios sobre los andaluces y/o gaditanos en el resto de España?

No creo que haya prejuicios, pero sí es cierto que los andaluces tenemos que creernos más lo que somos. Por ejemplo, creo que debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro acento, trabajar por conservarlo. Nuestro acento es parte de nuestro patrimonio andaluz. Nuestra riqueza cultural, histórica, artística y económica es muy potente y no siempre se transmite correctamente. A veces, ya sea por desconocimiento o por falta de interés, no todo el mundo conoce nuestra realidad y nuestro potencial. Por ello, debemos contar y mostrar con convicción el enorme talento que tenemos y las oportunidades que ofrece nuestra tierra.

¿Qué sintió cuando le concedieron la bandera de Andalucía?

No me canso de repetir el honor que supone haber recibido la bandera de Andalucía. Estoy profundamente agradecido a la Junta de Andalucía por este reconocimiento y voy a trabajar día tras día para merecerme una distinción tan relevante.

Es presidente del Consejo Social de la UCA desde agosto de 2020, ¿qué ha supuesto para usted ese nombramiento?

Es otro honor que me ha brindado Cádiz y otra responsabilidad que me tomo muy en serio porque el Consejo Social de la UCA representa a la sociedad en el mundo universitario de nuestra ciudad. Además, supone un vínculo más con mi tierra en un ámbito que me interesa especialmente porque creo que la universidad juega un papel clave en el desarrollo de nuestra provincia y puede ser una verdadera palanca de transformación. Sólo conseguiremos acabar con la tragedia del paro estructural en la provincia mediante la educación.

¿Qué ha aprendido en estos meses de pandemia?

Que gracias a la tecnología y a la digitalización nuestra capacidad de adaptación a los cambios ha sido mucho más rápida de lo esperada dentro de una situación tan compleja como la que vivimos. Son dos pilares importantísimos para toda empresa pero que pierden valor si no van de la mano de las personas. En este sentido, estoy muy orgulloso de los trabajadores de EY, por su desempeño, su resiliencia y sus profundos valores, que son lo que en definitiva nos une a todos en la gran familia de EY.

También he aprendido, o más bien visto, que sin colaboración entre partidos, entre instituciones y entre el mundo público y el privado, es sencillamente imposible abordar problemas como los que la pandemia nos ha puesto por delante.

Cómo presidente de EY, ¿de qué forma les ha influido el Covid-19?

En las primeras semanas de la pandemia tomamos decisiones muy ágiles pero que tendrán efecto en los próximos diez años. De ahí que combinar la táctica más ejecutiva, más de acción inmediata, con la estrategia a una década se convirtió en una máxima y en una sana obsesión porque no podíamos tomar decisiones a corto sin preguntarnos si serán las decisiones para el nuevo mundo que viene. Desde mi perspectiva, quien decidió pensando en las primeras diez semanas de la pandemia sin contemplar los próximos diez años, mal. Quien lo hizo a la inversa, mal. Ambos horizontes temporales han influido en la toma de decisiones durante esos meses y creo que es clave tomar decisiones ágiles y valientes, pero también tener siempre presente la sostenibilidad y el modelo a largo plazo.

¿Y en lo personal? ¿Valora más algunas cosas?

Creo que todos hemos redescubierto la importancia de la familia, de pasar tiempo de calidad juntos. Han sido y están siendo tiempos duros, pero las dificultades nos han servido para replantearnos muchas cosas que pensábamos que eran obvias o a las que no prestábamos la atención que merecen, como nuestras relaciones con compañeros y seres queridos, como el uso que hacemos de nuestro tiempo o nuestro propósito en la vida.

Vive en Madrid, ¿qué es lo que más echa de menos de su tierra?

Lo que más echo de menos, sin duda, es su gente, su carácter y su forma de ser; sin olvidar el mar. La vela es una de mis grandes pasiones y hace meses que no puedo salir a navegar ni disfrutar de la compañía de mis amigos en nuestro equipo de regatas, el ‘Brujo Sailing Team’.

¿Qué sería necesario para que Cádiz desarrollase todo el potencial que tiene?

Cuando los gaditanos y los andaluces nos creemos con convicción lo que somos, somos imparables. Por ello, el primer paso es tomar conciencia de nuestra riqueza y de nuestro potencial. El segundo, asumir que tenemos una tierra privilegiada en cuanto a recursos, historia, posición geográfica o población que no todo el mundo tiene en nuestro país y que debemos impulsar al máximo. Tenemos industria, turismo, cultura, puertos, agricultura y, sobre todo, tenemos talento. El nuevo modelo productivo hacia el que vamos, basado en la digitalización y en la economía verde, abre grandes posibilidades para territorios alejados del centro, pero con gran calidad de vida y con la diversidad ecológica de nuestra tierra.

A partir de aquí, la clave es la colaboración entre los distintos actores, desde las empresas a las administraciones, pasando por la universidad y la sociedad civil. Solo desde un proyecto compartido y que realmente asumamos como ilusionante podremos dar el salto que necesitamos.

¿Podría adelantarnos algún proyecto que tenga en el horizonte?

En lo profesional, diría que mi proyecto fundamental y a medio plazo es impulsar un cambio real desde mi responsabilidad como presidente de EY España. Se trata de una tarea apasionante porque tengo la suerte de contar con el mejor equipo en una firma global que tiene muy claros sus principios. Pero también es un reto porque estamos en un mundo convulso en donde hay que saber gestionar la incertidumbre. Es lo bueno de los grandes proyectos vitales y profesionales, que no son fáciles, pero sirven para cambiar y mejorar lo que tenemos.

Quiero también seguir profundizando en mi implicación en las grandes oportunidades de transformación de Cádiz y ahí tengo un par de proyectos relacionados con la educación, con la inclusión de colectivos vulnerables y con la conexión territorial de la provincia. Ambos proyectos aún están en vías de formación y no puedo anticipar más, pero estoy deseando que sean una realidad y pueda compartirlos.

¿Como ve el futuro? ¿Optimista o pesimista?

Soy una persona optimista, pero a nadie se le escapa que esta crisis es mucho más compleja, socialmente asimétrica, incierta y estructural que las anteriores. Nosotros trabajamos con muchas empresas y las estamos ayudando a salir de esto. De alguna manera, muchas veces somos como médicos de empresas. Por nuestra consulta pasa mucha gente y estamos viendo que la crisis provocada por la pandemia es una gran desgracia y tardaremos en recuperarnos, pero, paradójicamente, una desgracia también genera efectos positivos. Enfrentarnos a los grandes desafíos que nos plantea la vida nos hace mejores.