Familiares de presos se concentrarán para pedir el cribado en las cárceles gaditanas

Los familiares de internos de las cárceles de Puerto I, Puerto II y Puerto III se concentrarán este próximo lunes a las doce del mediodía en las inmediaciones de estos centros penitenciarios. La manifestación tiene como objetivo reclamar que se haga un cribado masivo en prisiones , se realicen pruebas antiCovid y se incluyan como grupo prioritario de vacunación tanto a los reclusos como a todos los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios que eviten nuevos brotes. La manifestación, según se indica en la solicitud enviada a la Subdelegación, se hará siguiendo todas las medidas de prevención como uso de mascarillas y distancias de seguridad.

Los familiares de los presos han impulsado esta convocatoria ya que manifiestan que los internos se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

En la actualidad hay detectados once casos positivos por coronavirus en Puerto III, en el módulo once que se encuentra confinado. Los presos (un centenar) están aislados en sus celdas y solo bajan para realizar las llamadas telefónicas que se les tienen permitidas. En el resto de cárceles no hay ningún otro interno que haya dado positivo.

En cuanto a los trabajadores penitenciarios, hay cinco positivos confirmados y otros ocho que se encuentran en cuarentena por haber estado en contacto con algún afectado. Aunque todas estas cifras van cambiando a diario.

La reclamación sobre cribado ya fue trasladada por los sindicatos de manera oficial a Instituciones Penitenciarias con el objetivo de que se eviten brotes en un lugar tan vulnerable en cuanto a seguridad y salud como es un centro penitenciario.

Además el sindicato CSIF había solicitado que se aplazaran temporalmente los permisos dada la situación de alerta sanitaria y esta petición ha sido aceptada y se suspenderán durante quince días para intentar así contener posibles brotes.