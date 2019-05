Sanlúcar de Barrrameda Estrella Morente, nueva dama de la 'Orden de la Solear' de Barbadillo La bodega sanluqueña reconoce «la gran labor que llevan a cabo estos galardonados, siendo los mejores embajadores de la Manzanilla con toda su entrega y dedicación

La Voz Cádiz Actualizado: 30/05/2019 19:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantaora Estrella Morente se ha convertido hoy en una nueva dama de la Orden de Solear, comprometiéndose como embajadora del vino Manzanilla y arriesgándose a tener «el agua por castigo» si no cumple su promesa de devoción a estos caldos sanluqueños.

Tras una ceremonia celebrada hoy en la bodega de Sanlúcar de Barrameda, Estrella Morente ha entrado a formar parte de esta orden, que celebra su cuarenta aniversario.

A ella pertenecen ya personalidades como los escritores Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald y Alberto Ramos Santana; la Princesa Beatriz de Orleans; cantantes José Mercé o Pasión Vega; actores como María Galiana y Juan Echanove; toreros como Jesulín de Ubrique y Padilla, entre otros.

Junto a ella, en esta ceremonia anual, se han convertido hoy en damas y caballeros de la Orden de Solear, otras doce personas, entre ellas su marido, el torero Javier Conde Becerra, o el director del Corral de la Morería, Juan Manuel del Rey.

Con este nombramiento, la bodega sanluqueña reconoce «la gran labor que llevan a cabo estos galardonados, siendo los mejores embajadores de la Manzanilla con toda su entrega y dedicación».

Cada una de las Damas y Caballeros de 2019 han cumplido con la tradición de hacer el juramento de la Orden de la Solear, que iniciaron Antonio Pedro Barbadillo Romero y Juan Carlos Barbadillo Argüeso en 1979.

«En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa, ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga el agua por castigo».

Bodegas Barbadillo

Desde su fundación, en 1821, Bodegas Barbadillo ha sido una parte destacada en el desarrollo de la manzanilla como vino universal.

La denominación 'Manzanilla' apareció en 1827 en una de las botas que Barbadillo envió a Filadelfia (EEUU).

Años después Barbadillo lanzó 'Solear', un vino de larga crianza biológica, en seis años bajo velo de flor, y que se ha convertido en una de las manzanillas más reconocidas.