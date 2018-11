TURISMO «Esta feria ha sido un éxito» Los representantes de las Cámaras de Comercio de la provincia, muy satisfechos con la World Travel Market

En el centro ExCeL de Londres ha concluido este miércoles una de las ferias de turismo más importantes a nivel internacional. La World Travel Market se ha vuelto a confirmar como una cita indispensable en la que los países exponen a los británicos su potencial. La provincia de Cádiz ha estado presente a través Diputación y las Cámaras de Comercio de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar que han respaldado y apoyado a la veintena de empresas que en esta ocasión han llevado sus propuestas a los touroperadores. Romper la estacionalidad del turismo y mostrar los encantos de esta provincia tan rica y diversa se han convertido en los objetivos principales de una representación gaditana que vuelve a casa con muy buenas sensaciones.

En esta línea se manifiesta el secretario general de la Cámara de Comercio de Cádiz, Miguel Urraca, quien comenta que «la feria ha sido un éxito. Tenía cierta prevención por el impacto del brexit en el momento en que la libra empieza a devaluarse y la libre circulación puede o no tener limitaciones...». Urraca reconoce que en el sector había cierta preocupación porque el turismo se decantara por otros países más barato pero afirma que «el turismo que tenemos de ingleses en Cádiz es de cierto poder adquisitivo que no es el mismo que en la Costa del Sol o Barcelona. No se ha notado nada con lo cual el ambiente es de gran optimismo».

El secretario general de la Cámara de Cádiz destaca también la importancia del respaldo institucional en esta cita. «Estamos juntas las tres Cámaras de Comercio y la asistencia y ayuda de Diputación con la presidenta Irene García y la diputada Ana Carrera así como del diputado Jaime Armario nos hace una presencia institucional muy importante que se valora mucho al margen de las actividades comerciales de los operadores». Urraca concluye que «la experiencia ha sido muy positiva y ahora hay que continuar con esta tendencia alcista. Esta feria y la ITB de Berlín son las dos referencias para el turismo».

Junto a la Cámara de Cádiz han estado los presidentes de las Cámaras de Jerez y Campo de Gibraltar. Javier Sánchez, responsable del organismo jerezano se muestra también muy contento por los resultados de esta feria. «Estamos bastante satisfechos porque ha ido muy bien. Es una cita muy profesionalizada, hay menos parte de imagen pero hay mucha agenda cerrada». Sánchez apunta que «las empresas que vienen armonizadas por las tres Cámaras y están en permanente contacto con touroperadores. Estoy muy contento por haber estado aquí y poner el grano de arena de Jerez con siete empresas. Es una muestra de que la suma y colaboración público privada funciona.

Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, también tiene una muy buena impresión de la feria. «Es una de las principales de turismo que hay en Europa y lo principal es ver la reacción de las empresas que han venido con nosotros. Esta promoción conjunta de las tres Cámaras y Diputación ha sido muy positiva porque ofrecemos un producto inigualable, con ofertas de todo tipo y muy atractivo en calidad».