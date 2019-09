ACCIDENTE AÉREO «Espero que si existe algo después de la muerte nos encontremos allí y puedas decirme que lo logré y que estás orgulloso» La emotiva despedida del hijo del comandante Daniel Melero, fallecido en pasado miércoles al estrellarse el avión que pilotaba

El pasado miércoles 18 de septiembre el Ejército del Aire se vestía de luto. El comandante Daniel Melero Ordónez y la alférez Rosa María Almirón fallecían tras caer el avión en el que realizaban las prácticas de la Academia General del Aire. Profesor y alumna, de 50 y 20 años respectivamente, perdían la vida al estrellarse el aparato en el Mar Menor, al parecer, por un fallo de motor, tras despegar de la base aérea de San Javier.

El comandante Melero era gaditano. Estaba casado y era padre de dos hijos, de 19 y 22 años. Este último, llamado como su progenitor, ha querido dedicarle unas emotivas palabras en una red social, a modo de despedida. A continuación, reproducimos el texto:

«Bueno, quiero dejar estas palabras por aquí para esos momentos de bajón (que a partir de ahora serán muchos) acudir a recordar lo grande que eres tanto como padre, cómo mejor amigo, como hermano y como todo. Papá, siento mucho que te hayas ido tan pronto de mi lado y espero que desde el cielo, a lomos de tu avión me veas y me cuides y que algún día puedas llegar a sentirte la mitad de orgulloso de lo que me he sentido yo de ti día a día. Eras, eres y seguirás siendo mi mayor referente y eso no va a cambiar nunca. Solo espero que nos cuides mucho desde el cielo a mi madre y a mi hermano y a mí al igual que hacías día a día aquí en casa. Va a ser muy duro no volver a verte entrar por esa puerta nunca más. Se ha ido el más grande, se ha ido mi héroe, se ha ido mi todo. Ojalá podamos sacar las fuerzas de donde sea para afrontar esta situación tan dura y esta vida que nos toca afrontar sin nuestro pilar ya desde tan temprana edad. Papá, esto es mi desahogo, gracias por todo, por estos casi 23 años a tu lado, me lo has enseñado todo y no te voy a decepcionar, sacaré esta familia adelante y haré que estés orgulloso de nosotros. Y ya me despido de ti, espero que si existe algo después de la muerte, nos encontremos allí y puedas decirme que lo logré y que estás orgulloso. Te quiero con toda mi alma y siempre te llevaré en el corazón, siempre estarás ahí conmigo. Descansa en paz mi héroe».

En 28 años de servicio el comandante Daniel Melero acumuló más de 5.200 horas de vuelo, la mayoría de ellas en la Academia General del Aire. Fue instructor de vuelo de intercambio en Chile entre 2005 y 2007. Acababa de ser nombrado jefe del Escuadrón de Alumnos.