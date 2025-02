A la espera del Obispado de Cádiz

Los feligreses de la diócesis de Cádiz, así como las parroquias e iglesias, están a la espera de la comunicación del Obispado con respecto a la posibilidad de que los templos permanezcan o no abiertos por las tardes .

El departamento jurídico del Obispado gaditano estudia el último BOJA para conocer exactamente si estaría permitida la celebración de misas y reuniones religiosas a partir de las 18.00 horas.

Hay que tener en cuenta que en principio ni la eucaristía ni los demás sacramentos están considerados actividades esenciales en el Real Decreto Ley 10/2020 publicado en el BOE el pasado 29 de marzo , en el que se recogía el listado completo y definitivo de los trabajadores que podían quedar al margen de la orden de quedarse en casa por el coronavirus ante la declaración del estado de alarma. No obstante, en la primera ola del coronavirus en Cádiz los templos que así lo decidieron permanecieron abiertos .

En estas nuevas circunstancias el cierre de toda actividad no esencial desde las seis de la tarde no sólo afectaría a la celebración de las misas de tarde sino también a actividades como las catequesis o la atención parroquial . De hecho, ya antes de estas últimas limitaciones, algunas parroquias de la diócesis habían decidido no celebrar la catequesis de forma presencial y estudiaban la fórmula para hacerlo telemáticamente.

Mientras que en Cádiz aún no se sabe qué medida adoptará el Obispado, en Jerez ya se ha anunciado que la celebración de los sacramentos y reuniones de encuentros religiosos, como podrían ser catequesis, pueden celebrarse hasta las 22.00 horas, que es cuando entra el toque de queda .

En una nota enviada por el Obispado de Jerez-Asidonia se ha señalado que tras haber estudiado las distintas disposiciones emitidas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por la Consejería de Salud y Familias, y habiendo realizado consulta expresa a la autoridad de la Junta , ha concluido que la celebración de los sacramentos y reuniones de encuentros religiosos pueden celebrarse hasta las 22.00 horas.

Por ello, según ha añadido, estas actividades no quedan afectadas por la restricción de las seis de la tarde . Por tanto, en principio, no hay modificaciones generales en los horarios de misas y catequesis de la diócesis jerezana.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Archidiócesis de Sevilla que ha emitido este lunes un comunicado en el que asegura que las medidas restrictivas anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y publicadas en el BOJA, no afectan al ejercicio de la libertad religiosa . Por tanto, entiende que los templos y las actividades y cultos que en ellos se realicen pueden seguir desarrollándose como hasta ahora, hasta las diez de la noche, que es cuando entra en vigor el toque de queda.

Noticias relacionadas Las iglesias de Cádiz permanecerán abiertas por las tardes