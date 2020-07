Educación Las escuelas infantiles privadas denuncian el abandono y la precariedad que sufren desde marzo Cerradas desde que comenzó la crisis del coronavirus, aún desconocen cuándo podrán retomar su actividad

A. M. Cádiz Actualizado: 03/07/2020 14:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las escuelas infantiles privadas de Andalucía se encuentran en una situación límite. Cerradas desde el pasado 13 de marzo, estos centros que se sostienen exclusivamente con las cuotas de las familias no pueden aguantar más. La incertidumbre y sobre todo la inexistencia de ayuda por parte de la administración hace tambalear el futuro de muchas de ellas. Y todo esto lleva consigo la pérdida de empleo, la mayoría femenino, y a su vez la ausencia de alternativas para la conciliación de las familias con hijos de entre 0 y 3 años.

En toda Andalucía son 350 los centros privados que sufren duramente las consecuencias de la crisis del coronavirus. Con 0 ingresos desde marzo los responsables de estas escuelas que están certificadas por la Junta de Andalucía tienen que hacer frente a los pagos de seguros, seguridad social de los empleados, autónomos y alquileres, entre otros. Mientras en toda España se ha permitido la reapertura de estas escuelas, Andalucía y Galicia son la excepción. Por eso en la comunidad se han unido en la plataforma 'La escuela que eliges'.

María Rosa Pérez, directora del CEI Maju de El Puerto de Santa María forma parte de este colectivo enormemente perjudicado. «Se nos esta haciendo muy cuesta arriba y todo ello sin encontrar ningún apoyo. Si esto no se soluciona no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que cerrar, de hecho hay centros que ya han tenido que hacerlo o traspasarlo porque no pueden hacer frente a los gastos».

La responsable del centro portuense esperaba recuperar un poco de aliento en verano ya que en su caso tiene licencia tanto de Centro Educativo Infantil como de Jardín de Recreo Infantil. «Pensábamos que el verano nos daría cierto aire porque esto es una asfixia pero seguimos sin poder abrir. Si lo hacemos tiene que ser con una declaración responsable. Además ahora lo que ha pasado es que hemos perdido a la mitad de los niños. Los rebrotes hacen que exista más preocupación entre los padres. Pero al final ellos tienen que recurrir a personas que no están preparadas o bien dejarlos con los abuelos que se supone es el grupo de mayor riesgo. No entiendo para qué entonces hemos estado en cuarentena».

Rosa tiene actualmente a siete trabajadoras en ERTE. En una situación tan crítica han mantenido algunos encuentros con Educación y están a la espera de que pueda recibirles el propio consejero de la Junta, Javier Imbroda. El encuentro se iba a producir este viernes pero finalmente se ha aplazado al próximo día ocho de julio. «Hemos escrito al defensor del pueblo, al del menor... a mediados de junio fuimos al Parlamento y también en mi caso le he escrito al alcalde de El Puerto, Germán Beardo porque necesitamos una solución. Ahora vemos cómo hemos perdido también la economía del verano. Hasta septiembre serían ya seis meses sin abrir con el coste económico que estos supone. No hay nadie que nos apoye. Nosotros no queremos que nos den nada, lo que queremos es poder trabajar».

Con respecto al curso que viene Rosa también muestra su incertidumbre. «Sí, nos permiten abrir el 1 de septiembre pero ¿qué en octubre nos dicen que hay un repunte y tenemos que cerrar? nos encontramos con la misma. Estamos en el limbo, no existimos para la administración a pesar de que tenemos que pasar todos los controles y medidas que un centro público o adherido. Estamos completamente desamparadas».