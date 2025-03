Escaso seguimiento de la huelga de la enseñanza pública

Bajada de ratios en las aulas, un sanitario por centro , más docentes en todos los niveles, más equipos de protección son algunas de las reivindicaciones que se han escuchado en la movilización de los docentes para exigir una vuelta segura a las aulas .

La manifestación partía de la Subdelegación del Gobierno para acabar en la céntrica plaza Mina frente a la delegación territorial de la Consejería de Educación . En total en la provincia de Cádiz, según los datos de la Junta, hay 15.736 docentes, de los que han secundado la huelga 1003 profesores, lo que supone el 6,4% .

Como suele ocurrir en este tipo de manifestaciones, las estimaciones de los Sindicatos están alejadas de estas cifras . Según apunta Moisés Martín, responsable de comunicación de USTEA Cádiz, han tenido una participación del 70% en primaria y del 50% en secundaria .

Asimismo, Ignacio Casado, delegado del Sindicato de Enseñanza de CGT, declara que «el seguimiento está siendo masivo tanto por las familias como por el profesorado, personal no docente y estudiantes, a pesar del boicot que ha hecho la Consejería con la flexibilidad en los institutos para que no hubiese clase y de esta manera desincentivar la participación. Cosa que no han conseguido».

Según Patricia Garzón, profesora del IES Columela y portavoz de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz , la vuelta a las aulas está siendo muy problemática . «Los equipos directivos están desbordados, llevando a cabo más funciones de las que les corresponden y hay cambios constantes de trabajo. Los niños se están portando muy bien, están muy concienciados y poniendo mucho de su parte, al igual que las familias», explica.

En esta misma línea, el delegado de Enseñanza del sindicato CGT, evidencia que «los equipos directivos y los centros están haciendo lo que pueden, haciendo encajes de bolillos, pero con los medios que tienen es imposible que garanticen la seguridad». Exigen más recursos, garantizar la distancia, que no existan aulas masificadas, que no se incumpla la ratio porque solo así será posible cumplir con el protocolo de seguridad en las aulas frente al COVID-19.

Ratios ilegales

Garzón declara que es una situación en la que les faltan los recursos esenciales . «Aulas en las que los alumnos están a 30 centímetros porque no solo no han bajado las ratios, sino que, además, en ocasiones, éstas son ilegales».

La presidenta de la Junta de Personal Docente, María Jesús De León, manifiesta que han presentado en la fiscalía una denuncia de los 30 centros en la provincia de Cádiz que tienen ratios ilegales . «Esto solo es la punta del iceberg porque pensamos que pueden existir más centros en la provincia con esta situación. Lo excepcional se ha hecho norma».

Lo que piden es que la fiscalía intervenga para que investigue todos los casos donde se están vulnerando estos derechos. Desde hace años, l a Junta de Personal Docente ha intentado que en vez de cerrar unidades se bajase la ratio para mejorar la calidad de la enseñanza . «En una situación como ésta de pandemia hubiese sido una ocasión perfecta, pero esto supone inversión en la escuela pública y evidentemente no se hace», denuncia De León.

El miércoles próximo tienen previsto presentar otra denuncia en inspección de trabajo para evidenciar la vulneración de los derechos de los docentes de riesgo a los que no se les está reconociendo su situación y tienen que volver a las aulas «pese a poner en peligro su salud».

A este respecto, la portavoz de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz también declara que «hay personal docente que tiene que venir a trabajar, pese a tener patologías previas, con el riesgo que esto supone». Y añade, «en el papel queda todo muy bonito, pero a la hora de la verdad, las cosas no están como deberían. Las estamos intentando suplir con un esfuerzo descomunal, pero esto no es justo ».

Por último, en cuanto al personal externo que trabaja en los centros educativos, como por ejemplo los monitores o los encargados de los comedores escolares , el delegado del Sindicato de Enseñanza de CGT expone que «se les debería hacer las pruebas PCR porque es uno de los momentos de mayor riesgo ya que los niños no llevan la mascarilla mientras comen» y añade que «en general, no se han tomado las medidas adecuadas para garantizar la salud en los centros educativos en todos los niveles».

'Pon tu mochila en el balcón'

El sindicato CCOO ha decidido no acudir a la movilización presencialmente para cumplir con las medidas de seguridad frente al Covid-19 y por ello, han puesto en marcha una campaña de movilización a través de redes sociales denominada ‘Pon tu mochila en el balcón’, animando a la ciudadanía a que se uniese así a esta movilización.

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón, ha exigido a la administración autonómica que de los más de 300 millones de euros que han llegado del Gobierno central para el plan Covid, estos se destinen para dotar de seguridad a los centros educativos .