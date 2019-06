¿Qué son esas extrañas especies que han aparecido en las playas andaluzas?

Las playas de la costa de Granada y de la Axarquía malagueña se han llenado de unas extrañas criaturas invertebradas, de aspecto similar a las medusas, aunque totalmente inofensivas, y que reciben el nombre de salpas.

Estos invertebrados gelatinosos -Salpa fusiformis-, de la familia de los tunicados, se han unido por hileras en las orillas, para sorpresa de los bañistas, acostumbrados a las plagas u oleadas de medusas, pero no a esta masa alargada de miles de pequeños organismos transparentes.

Su aparición empezó a divulgarse a través de las redes sociales, ante el miedo de que fuesen medusas o incluso algún tipo de material derivado de la contaminación de los mares por microplásticos.

Juan Jesús Martín, biólogo del Aula del Mar de Málaga, ha explicado este lunes que estos invertebrados no tienen nada que ver con las medusas, por lo que no son urticantes, y que por su disposición cuando se unen también reciben el nombre de «cinturón de Venus».

Hoy en las costas de #Granada están encontrando esto. No es plástico ni medusas, no es un 🐟. Es un tunicado llamado Salpa fusiformis (salpas). No son urticantes ni peligrosos, forman colonias y son hermafroditas. Se alimentan d fitoplancton No les hagáis daño. Son inofensivos 😉 pic.twitter.com/3DIG7tySjp