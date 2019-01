CARNAVAL DE CÁDIZ 2019 Las entradas para cuartos y semifinales de adultos del COAC 2019 salen hoy a la venta Se pueden adquirir desde las 10.00 horas en el Baluarte de Candelaria y a través de Internet

Las entradas para las fases de cuartos y semifinales de la modalidad de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz 2019 se pondrán a la venta este lunes, 21 de enero, en el Baluarte de Candelaria y por internet a partir de las 10.00 horas. Al igual que en preliminares, se pondrán a la venta el 60% en taquillas y el 40% a través de la web https://coac.unientradas.es que se habilitará a partir de las 10.00 horas (estará inactiva entre las 8.00 y las 10.00 horas).

De forma paralela, los boletos con descuentos para personas con problemas auditivos para las que se han reservado 22 butacas por función y las personas mayores de 65 años se pondrán a la venta hoy lunes en las taquillas del Gran Teatro Falla a partir de las 10.00 horas, mientras que las entradas destinadas a personas con movilidad reducida y diversidad funcional se pondrán adquirir mañana martes, 22 de enero, a partir de las 10.00, en las taquillas del Gran Teatro Falla.

Las personas que se acerquen hasta el teatro y que vayan a adquirir estas entradas bonificadas deberán llevar la documentación pertinente que acredite que son mayores de 65 años o que tienen movilidad reducida. En el caso de la movilidad reducida se han reservado seis palcos, mientras que para los mayores de 65 años se ha abierto un cupo de 50 entradas en diferentes zonas del teatro por función.

Una vez que finalicen las colas en el día de hoy, las entradas restantes pasarán a venderse mañana martes a través de internet, donde se irán habilitando de forma progresiva cuando finalice su proceso de validación. Aquellas entradas correspondientes a los cupos bonificados que no se hayan comprando saldrán a la venta general por internet 48 horas antes de cada sesión.

En esta fase de cuartos, el precio de las entradas para Paraíso y Palco Platea para personas con movilidad reducida es de 20 euros, Anfiteatro de 25 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 30 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 37 euros.

Para la fase semifinales, el precio de las entradas para Paraíso y Palco Platea para personas con movilidad reducida tendrá un precio de 29 euros, Anfiteatro de 34 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 39 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 57 euros.

Además, cabe recordar que habrá un cupo de entradas para mayores de 65 años que tendrán un descuento del 50%.

Se podrán adquirir hasta dos entradas por personas. Estas entradas serán nominativas y no se permitirá la entrada al Concurso de aquellos que no tengan su nombre en la entrada. Además, no se admitirán cambios ni devoluciones.