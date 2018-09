REACCIONES Empresarios dicen que «poner en peligro el contrato es grave y lamentable» Javier Sánchez Rojas ha destacado que nos encontramos en un «momento crítico»

El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, ha afirmado que «poner en peligro el contrato de 6.000 puestos y cinco años de trabajo para Navantia y todo el tejido industrial naval, es grave, triste y lamentable».

A pregunta de los periodistas en la presentación en Algeciras de una convención empresarial, Sánchez Rojas ha recordado que «evidentemente el cliente de las armas y el cliente de las corbetas es el mismo y aunque nos empeñemos en separarlo estamos en un momento crítico».

A su juicio, «nadie se debe esconder en la demagogia, y si se tiene una industria, el que quiera que apueste por ella y el que no que lo diga, que no se vistan de otro tipo de filosofía».

No obstante, el presidente de los empresarios gaditanos ha afirmado que no quiere contribuir a generar «más alarma», aunque «han saltado motivos de preocupación y hay que defender a la provincia». En este sentido, ha pedido «moderar las quejas para que no se vuelvan en contra» y que «lo que ocurra, que no sea por culpa de Cádiz».