Luces inteligentes con sello gaditano para mejorar las evacuaciones y emergencias

Pongámonos en situación. Llega a un centro comercial y observa los carteles de evacuación del lugar. Los mira sin darles importancia, como un elemento más de la decoración. Pasados unos minutos, mientras realiza sus compras, se declara un incendio en el lugar . El humo lo llena todo. Busca la salida. ¿Cree que podrá ver el cartel donde se indica?

«Los sistemas actuales de emergencias y evacuación son lentos (los planes no están diseñados para situaciones de alto estrés, donde el humo, el fuego y el ruido disminuyen y ralentizan nuestra capacidad cognitiva), estáticos (se fijan con meses de antelación y no se adaptan a las circunstancias del accidente), confusos (los mapas y la señalización no ofrecen información clara ni actualizada) e insuficientes (la escasa iluminación, provocada por la corta duración de las baterías, aumenta a su vez el pánico de los usuarios)», afirma Alberto Duro, uno de los creadores de ‘Archangelus’.

Adaptación en tiempo real

Esta empresa ha desarrollado un sistema de iluminación híbrida inteligente para mejorar la seguridad en evacuaciones y emergencias . Utiliza diferentes tecnologías (como sensores, iluminación LED e inteligencia artificial) para asegurar su funcionamiento en entornos de riesgo. El sistema es capaz de gestionar automáticamente las rutas de evacuación, adaptándose en tiempo real al tipo de incidencia, para el fin último de salvar vidas . Además, estas luminarias pueden adaptarse en tamaño y forma a cualquier edificio, barco o fábrica.

Sus creadores son tres gaditanos: Alberto Duro Aguilar, Carlos Llamas Linares y Carlos Llamas Jaén (tío y sobrino). Y, en breve, incorporarán a un experto en finanzas, José Luis Rodríguez Aragón. Los dos primeros son militares . Alberto, sargento primero, y Carlos, cabo primero de la Armada, destinados en la Novena Escuadrilla de Aeronaves y en el buque ‘Galicia’, respectivamente.

Aseguran que ‘Archangelus’ es capaz de desarrollar un plan de evacuación inteligente en tan solo 5 segundos . El sistema reduce en un 73% el tiempo de evacuación, sus baterías de larga duración son capaces de funcionar durante 10 horas en las situaciones más extremas, las luces LED y la señalización de gran tamaño dirigen a las personas inequívocamente a la salida más segura y los caminos de salida son dinámicos y se actualizan en tiempo real en función de la situación de la emergencia. Rápido, luminoso, intuitivo y flexible .

La idea nació para mejorar la evacuación en los barcos, el entorno en el que se movían, pero enseguida se dieron cuenta de que las posibilidades eran inmensas. « Hospitales (pensemos en el incendio del Puerta del Mar, por ejemplo) , centros comerciales, hoteles, fábricas, museos...», explica Alberto, al tiempo que detalla que están estudiando «la manera de mejorar la seguridad en un sector tan esencial como puede ser el minero».

Decidieron emprender y crear su propia empresa . «Creo que si estás convencido que tienes algo bueno que aportarle a la sociedad, no debes guardarlo. Tienes que compartirlo. Aunque sea complicado», declara Alberto al preguntarle por su decisión de embarcarse en la difícil aventura del emprendimiento. «Hay días que caes en la cama fundido, pero recuperas fuerzas y al día siguiente te levantas diciendo ”allá voy de nuevo”».

Interés de grandes empresas

Su ‘laboratorio’ lo han instalado en la habitación del piso de uno de ellos. Sufragan el proyecto con sus ahorros y le dedican muchas horas, que quitan a su familia . «Debes tener el objetivo muy claro en tu cabeza, y por supuesto no desfallecer. Es complicado sacar de un sueldo de una casa cierta cantidad de dinero todos los meses, e invertirlo en algo en lo que estás trabajando, pero que todavía no te ha devuelto nada. Steve Jobs decía que “entre una buena idea y un buen producto hay mucho trabajo”. Nosotros estamos en esa fase, en la del trabajo duro. Nadie dijo que fuese fácil, somos conscientes de ello. Pero el proyecto merece la pena. No olvidemos que estamos hablando de un sistema cuya finalidad es la de “salvar vidas”. Esto se trata de ir tocando todas las puertas, estamos convencidos que alguna se abrirá. Como se suele decir, sin prisas pero sin pausas. Luchar por sus sueños es el camino difícil , máxime cuando todos sabemos que esto no es Silicon Valley. Pero poco a poco, se está viendo la importancia que tienen las ‘startup’ y la tecnología en la economía. La innovación es necesaria si queremos ser competitivos como país, pero para ello hay que fomentar la creación de empresas y apoyar a los emprendedores que tienen ideas que aportar a la sociedad».

De momento, ‘Archangelus’ ya ha conseguido el respaldo de la Junta de Andalucía, al quedar finalista en el programa ‘Minerva’ 2020, cuyo objetivo es acelerar la llegada al mercado de los productos o servicios de las ‘startups’ seleccionadas. Además, el año pasado su proyecto obtuvo el Premio a la Innovación en los premios Virgen del Carmen de la Armada . «Decidimos mandar una idea, que era la ‘mejora de los alumbrados de emergencia L50/L60 de los buques’, y resultó ganadora. Para nosotros, como militares, fue un orgullo que se reconociera nuestro trabajo», afirma Alberto.

Aseguran que varias multinacionales ya han mostrado interés por ‘Archangelus’. Navantia, Ghenova ingeniería, Norinver, Zemper o Seat son algunas de ellas. A pesar de la pandemia siguen adelante, «las grandes empresas, cada vez invierten más en seguridad, y esto es un hecho que nos beneficia claramente. Es cuestión de moldear el producto que se ofrece, acorde con las necesidades actuales».