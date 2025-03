Uno de cada tres nuevos contratos en Andalucía se firmarán en Cádiz

Cádiz concentrará uno de cada tres nuevos contratos firmados Andalucía durante la temporada del verano. Así lo prevé el último informe de Adecco, que sitúa a la provincia gaditana a la cabeza de la creación de empleo en la comunidad durante los próximos meses.

Andalucía será la quinta autonomía que creará más empleo este verano, 129.200 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un incremento interanual del 17%. Cádiz liderará la campaña andaluza con la firma de cerca de 48.450 contratos , uno de cada tres, seguida de Sevilla (casi 28.000).

A más distancia está Málaga que rozará los 16.500 empleos, Huelva con casi 12.200 y Granada (podrá alcanzar 10.200). En un segundo escalón, por debajo de las 6.000 contrataciones se sitúan las provincias de Almería (casi 5.500) y Córdoba (5.400). A la cola del ranking está Jaén, donde se esperan cerca de 3.000 empleos.

Cádiz crecerá por encima de la media andaluza (17%), con un 20%, pero el mayor incremento interanual en Andalucía lo experimentará Granada, con un 50% más de contratos, seguida de Málaga, con un 30%. Córdoba y Huelva evolucionarán un 10% con respecto al 2020, mientras que Sevilla y Almería aumentarán solo un 5% con respecto a 2020, cada una.

Cádiz también liderará la creación de empleo durante la campaña de rebajas , donde Andalucía firmará alrededor de 16.150 nuevos contratos, lo que supone un crecimiento del 12,2%. De esta forma, la provincia gaditana es la que generará más oportunidades laborales, con más de 6.800 nuevos puestos (+10% interanual).

Le siguen Sevilla, con 3.650 (+17%), Málaga, con 1.850 (15%), Huelva, con 1.100 (+10%), Granada, con casi 950 (+10%), Almería, rozando los 650 (+12%), Córdoba, con 625 (+10%), y Jaén, con casi 470 empleos (+10%).

El sector portuario, clave

Muchos de los casi 50.000 nuevos empleos de la provincia de Cádiz estarán vinculados directamente al sector portuario , según el informe de Adecco. La reactivación de los cruceros en este sector ha disparado la previsión de contrataciones «muy por encima del resto de provincias».

Además, como cada año, la actividad turística y la hostelería serán protagonistas, y se demandarán camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareros de piso, monitores de tiempo libre o animadores y socorristas.

En las rebajas aumentará la necesidad de personal para el comercio físico y se buscarán perfiles como dependientes, promotores comerciales, ayudantes en tienda, cajeros, etc. El cambio en los hábitos de consumo de los españoles y el e-Commerce ha experimentado un auge en todo el país. Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas, sino que, gracias al comercio online , se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos online: empaquetadores, reponedores, mozos, preparadores de pedidos, responsables de stock, y carretilleros.

Además, como sucedió el verano pasado, surgen nuevas profesiones que se unen a estas contrataciones estivales por toda España. Se trata de perfiles que no existían antes de la Covid-19: desinfectadores de ropa y espacios, rastreadores, auxiliares de playa (se encargan de controlar el acceso a las playas, evitan aglomeraciones, asignan parcelas en aquellas costas donde se vaya a mantener este sistema, etc.), etc.