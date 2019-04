EMILIO CALATAYUD Emilio Calatayud: «Si prohíben Caperucita por sexista, que hagan lo mismo con el Quijote pues se mofan de un enfermo mental» El juez de menores de Granada señala que «eso no es moderno, es censura» e ironiza con que «lo mejor es que los niños no lean nada»

Emilio Calatayud, el reconocido juez de menores de Granada, ha realizado una reflexión en su blog personal que se ha viralizado en las últimas horas. El abogado se refiere a esa última prohibición en Barcelona, donde en una escuela se han retirado cuentos como Caperucita o La Bella Durmiente porque son sexistas.

Calatayud es directo, como siempre. «Esto no es moderno, es censura. Hay que tenerlo claro», y establece un simpático paralelismo. «Siguiendo el razonamiento de los censores, también tendrían que retirar El Quijote porque se mofa de un enfermo mental. Y no digamos El Lazarillo, que presenta a un ciego como un ser ruin y despreciable. Y no es políticamente correcto hacer eso con un discapacitado».

Así que en clave irónica entiende que lo mejor es «que los niños no lean nada».

Puede leer el artícuio entero del blog de Emilio Calatayud pinchando ESTE ENLACE.