Marín: «Creo que vamos a tener un resultado muy bueno y vamos a conseguir reeditar este gobierno»

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, ha dicho tener «sensaciones buenas» tras haber ejercido su derecho a voto en la mañana de este domingo, 19 de junio, en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda, su localidad nata l.

Marín, que ha acudido a votar acompañado de sus dos hijos , ha manifestado también su satisfacción porque «la jornada se está desarrollando como ven, con normalidad. La gente está acudiendo a votar», al tiempo que se mostrado confiado en que «sea un día histórico nuevamente para Andalucía». «Confío en que los andaluces sepan valorar el trabajo de estos 3,5 años», ha afirmado «y en las urnas vuelvan a refrendar este gobierno de Cs, que lo que tenemos es ganas de seguir trabajando a partir de mañana a las 08.00 y no meter a Andalucía en ningún lío más, no meternos ahora en jaleos porque las cosas van bien y hay mucho trabajo por hacer».

El candidato del partido liberal a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha reiterado que «las sensaciones son buenas. Hay mucho ambiente, la gente tiene ganas de que este gobierno continúe». «Creo que vamos a tener un resultado muy bueno y vamos a conseguir reeditar este gobierno , no sé la proporción, pero vamos a tener nuestro grupo parlamentario y vamos a seguir trabajando 4 años más por los andaluces», ha expresado. «Es lo que la calle me dice y lo que todo el mundo me dice y afortunadamente es lo que espero que pase esta noche», ha terminado diciendo Juan Marín.

El candidato de Ciudadanos realizará el seguimiento de la jornada electoral desde el Hotel NH Collection de Sevilla, a partir de las 19.00 horas.

Rocío Ruiz: «Cádiz tiene que salir a votar»

Por su parte la candidata de Ciudadanos (Cs) en la provincia de Cádiz, Rocío Ruiz , que ya había ejercido su derecho al voto por correo, ha dado unas declaraciones a los medios de comunicación en el colegio electoral San José Obrero de Jere z.

Allí, Ruiz ha hecho un encarecido llamamiento a la participación en Cádiz, que por la mañana ha sido del 13%. Ha recordado Ruiz el «privilegio» de votar y de que «se nos escuche», que ha«costado mucho tener y muchas personas han dado su vida». Al tiempo que ha recordado que el derecho al sufragio femenino es reciente y que «ahora somos ciudadanos con derechos».

«Tenemos el poder en las manos para decidir y seguro que los ciudadanos van a tomar la mejor elección», ha dicho la candidata de Cs. «Lo más importante es que vayan a votar. Hoy hace un día precioso, se puede ir a dar un paseo, a estar con la familia, a la playa y también a votar. Cádiz tiene que salir a votar», pero con «ilusión, esperanza y sin enfado» .

Ruiz ha agradecido el trabajo de los apoderados. Y ha finalizado recordando a los gaditanos que «en nuestra mano está el pooder para que Andalucía vaya a mejor y muchas personas puedan cambiar su vida».