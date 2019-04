LABORAL Los efectos del ERE de Supersol en Cádiz: nueve centros cerrarán en la provincia Jerez sufrirá el cierre de tres supermercados y en la capital se verá afectado el de la Avenida del Perú

Actualizado: 09/04/2019 20:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cadena de supermercados SuperSol ha propuesto a los sindicatos el cierre de 21 tiendas situadas en siete provincias españolas y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a un total de 404 trabajadores.

La provincia de Cádiz será la más afectada del país por esta medida, que contempla el cierre de nueve supermercados de la compañía. Según han indicado los sindicatos, la marca ha propuesto que dejen de funcionar las tiendas de Rota, Puerto Real, Sanlúcar, Algeciras y San Fernando. Además, en Jerez se contempla el cierre de hasta tres supermercados y en la capital, el establecimiento de la avenida del Perú (el antiguo Cobreros) cerraría sus puertas.

Así lo ha revelado CC OO, tras la constitución de la Mesa Negociadora este martes, con la que comienza la negociación entre la empresa y sindicatos para abordar el ERE propuesto por la compañía en su propósito de reducir las pérdidas «de forma progresiva».

En esta primera reunión, la compañía ha informado de la situación actual de la empresa y de las medidas que contiene el Plan Estratégico que necesita llevar a cabo «para reflotar la compañía».

Así, Supersol ha planteado el inicio de un ERE y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que, en su conjunto, afectará a un total de 404 personas. Este proceso incluye cierres de pescaderías y excedentes de trabajadores en tiendas por reestructuración de horarios.

Cierres en el resto de España

Según CCOO, en la documentación se incluye como potencialmente afectados a toda la plantilla de todas las tiendas que tengan contrato indefinido. Además, la compañía ha propuesto el cierre de 21 tiendas ubicadas en siete provincias.

En concreto, cerrará, además de las nueve gaditanas, cinco en Granada (Motril, Cartuja, La Zubia, Santa Fe y Martínez Campos); tres en Huelva (Paseo Chocolate, Alanis y Galaroza); dos en Madrid (Collado Villalba y Moralzarzal); una en Guadalajara y una en Melilla (San Lorenzo).

CC OO ha aprovechado para manifestar su «preocupación» por este nuevo proceso de reestructuración en que se verían afectados también los derechos de la plantilla. Para el sindicato, es «imprescindible» que las medidas que se negocien «no sean traumáticas» y que las salidas sean voluntarias.

La organización defiende que el capital más importante de una empresa «es el humano» y destaca que si no hay personal para atender a la clientela, «no hay ventas y, por tanto, no hay futuro». Las próximas reuniones de han fijado para los días 16, 23, 29 y 30 de abril y 7 y 8 de mayo.