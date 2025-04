La economía sumergida en Cádiz esconde 1.500 millones de euros en un año

La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ( CEC ) ha presentado su 'Estudio sobre la Economía Sumergida en la provincia de Cádiz' , realizado en colaboración con la Diputación Provincial en el marco del Acuerdo DIPUACTIVA 2020-2022. Mediante este informe se ha concluido que hasta el 24,7% del PIB de la región procede de transacciones monetarias no declaradas.

Los resultados fueron explicados detalladamente por el vicepresidente primero de la CEC, José Andrés Santos ; el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román ; y el profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos cuantitativos de la Universidad de Milán, Vicente Ríos , principal encargado de la realización del estudio.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la economía sumergida engloba las actividades económicas legales e ilegales , que la ley exige que se informen en su totalidad a la administración, pero que se esconden para evitar el pago de impuestos, cotizaciones o evitar regulaciones laborales o administrativas.

El estudio presentado se basa en un exhaustivo análisis de la evolución de la economía irregular en la provincia , su cuantificación, así como los condicionantes económicos y sociales que propician su existencia y que revelan notables perjuicios, tanto a empresas como a sus trabajadores actuales y potenciales, así como al conjunto de la sociedad.

Este es un comportamiento que afecta a todos los territorios de España y que lastra el desarrollo económico. La economía sumergida está compuesta por dos vertientes bien diferenciadas; la que engloba las prácticas ilegales como el tráfico de drogas y la economía irregular, operaciones que eluden la seguridad social y eluden las normas laborales, medioambientales o sanitarias.

33,5% del PIB en el periodo 1986-2020

Vicente Ríos comenzó su exposición atendiendo a que España «no es de los principales países del mundo en economía sumergida», aunque «representa valores altos, comparados con la media europea». El profesor centró su atención en el hecho de que en el sur de la península se registran valores notablemente superiores respecto a las comunidades del norte , existiendo una diferenciación de hasta un 10% en los periodos de estudio histórico desde 1986 hasta 2010.

Referidos a Cádiz , se calcula que el volumen de dinero efectivo destinado a realizar transacciones en la economía sumergida alcanzó su máximo en el año 2007, en el que se empleó una cantidad de dinero para transacciones opacas de 806 millones de euros. Posteriormente esta cifra se ha reducido drásticamente, de modo que en 2020 el total de dinero efectivo en circulación destinado a transacciones ocultas en la provincia de Cádiz se situó en 75,8 millones de euros .

La estimación base indica que el peso promedio de la economía sumergida en la provincia de Cádiz en el periodo 1986-2020 ha sido del 33,5 % del PIB oficial . Para el año 2020, el resultado es de un 16.8 % del PIB. Este hallazgo, junto con el hecho de que el patrón temporal descrito es de U invertida (con un máximo en los 90'), está en línea con los resultados previos de la literatura para el caso de Andalucía y España. Una cifra del 33.5 % en Cádiz implica un nivel de informalidad muy elevado y por encima de la media nacional, que para el mismo periodo se estima en el entorno del 20-21 %.

Según los datos manejados por el profesor Ríos, se podrían obtener diferentes resultados del PIB que representan las actividades no declaradas en la provincia durante 2020 atendiendo a la metodología empleada. Mediante un estudio de modelo efectivo , que tiene en cuenta la presión fiscal y de la velocidad del dinero en circulación, arroja valores de hasta el 19.6 % del PIB en 2020 . No obstante, empleando el modelo ampliado , que tiene en cuenta los nuevos negocios online, softwares de contabilidad doble o el auge de las criptomonedas, eleva el PIB representado hasta el 24,7% en 2020 , siendo similar su evolución a lo largo del tiempo desde 1986.

Estos últimos datos son considerados por el encargado del estudio como «el valor más plausible» y representaría «valores bastante altos», respecto a la media española que dejaría entrever que «Cádiz tiene un problema más grande» con la economía sumergida.

La educación, una de las claves

Para explicar las causas de este porcentaje tan elevado del PIB, el profesor Ríos se centra en veintidós factores que podrían haber afectado al crecimiento o reducción de la economía sumergida . En concreto, se tienen en cuenta los indicadores fiscales, el mercado de trabajo, el rol de la estructura productiva, el efecto de la evolución del sistema de pagos, el impacto de factores demográficos, el efecto de diferentes eventos y factores macroeconómicos y el papel de la calidad de las instituciones.

Siendo destacados la cantidad de efectivo con relación al dinero electrónico, la presión fiscal agregada como porcentaje del PIB, la calidad institucional y el control de la corrupción y, finalmente, el nivel educativo. « Cuanto más dinero en efectivo tienes en la economía, resulta más fácil contar con ratios de economía altos . Cuando la presión fiscal aumenta, también se percibe un aumento. La calidad institucional y la educación, aunque tienen menos probabilidad, también son relevantes de ser parte de la economía sumergida», detalla. «Con gobierno de mayor calidad y mejores instituciones, a largo plazo se va a obtener tasas de economía sumergida más bajas».

Vicente Ríos se muestra optimista respecto a la evolución de la tasa de economía oculta . «El paso al dinero electrónico dificulta estas prácticas, las instituciones están mejorando y el aumento de los años de educación es cada vez más elevado lo que genera mayor capital humano y mejores comportamientos cívicos».

1.500 millones de euros perdidos en 2020

En lo que se refiere a los efectos de la economía sumergida, en primer lugar, se ha analizado el efecto que ha tenido en el crecimiento económico. Los resultados obtenidos de llevar a cabo un contrafactual de la evolución de la renta per cápita sin economía sumergida sugieren un efecto global neto negativo en su histórico, «pero no muy abultado» (-2%). Para el año 2020, los resultados obtenidos apuntan a que la renta per cápita en Cádiz habría sido de 16.520 euros en lugar de 16.197. Por tanto, si no existiese economía sumergida, cada gaditano habría ingresado 323 euros adicionales .

«Un resultado adicional interesante es que, durante el periodo de la Gran Recesión, de 2008 a 2013, el poder operar en el sector oculto sirvió de amortiguador de la crisis, ya que un porcentaje de los ingresos generados en el sector informal terminan gastándose en el sector oficial y sosteniendo la demanda agregada. En ese periodo, la existencia de economía sumergida tuvo una contribución neta positiva a la renta, aumentando en 442 euros adicionales», menciona.

No obstante, la economía sumergida sí ocasiona en Cádiz grandes pérdidas fiscales. En 2020 , atendiendo a distintos escenarios de recaudación que han sido objeto de análisis, las arcas públicas habrían acusado la pérdida de 1.505 millones de euros, lo que obligó a que cada gaditano pagase 1.209 euros adicionales a lo que corresponde en una situación de justicia fiscal. De haberse aumentado en esta cantidad, los ingresos fiscales hubieran ascendido un 7,47% del PIB provincial en aquel ejercicio.

El profesor, entendiendo que sería poco realista desmantelar la totalidad de la red de economía sumergida gaditana, plantea un futuro en el que se consiga aflorar dos tercios de esta (restando el tercio relacionado a las actividades ilegales, «ya que estas nunca salen a la luz»). Esto hubiese llevado a una recaudación más alta, el sobrecoste se hubiese reducido hasta los 672 euros por gaditano y la recaudación potencial adicional sería de unos 836 millones de euros (un 4.1 % del PIB provincial).

Recomendaciones

Tal y como reconoce el profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos cuantitativos de la Universidad de Milán, «El elevado volumen de economía sumergida estimado para la provincia de Cádiz requiere adoptar medidas enérgicas para lograr una mayor equidad fiscal ».

Entre ellas se propone la mejora de la cuantificación, medición y estadísticas . «Estamos en el siglo XXI y los datos que hay son malos, existe una potencialidad increíble. Mediante el desarrollo de softwares informáticos y sistemas de recolección de información estadística se mejoraría sustancialmente las bases de datos e indicadores actuales. Igualmente, una metodología mediante indicadores cuantitativos anuales permitiría evaluar la eficacia de la administración en la lucha contra el fraude».

A nivel educativo, «la educación tiene un efecto de reducción y es importante seguir esta línea. Se deben difundir valores cívicos, aportar mayor educación fiscal a los contribuyentes y a las pequeñas empresas. Un gran segmento de la sociedad no ve a la economía sumergida como una amenaza para su nivel de vida. De hecho, un número significativo de ciudadanos están activos en la economía sumergida sin pensar mucho en sus consecuencias».

Del mismo modo se insta a incrementar las actuaciones de control físicas o presenciales en oficinas, fincas y cualquier establecimiento en el que se desarrollen actividades económicas, mejorar la comprobación de la veracidad de los datos aportados por los contribuyentes, fomentar los pagos electrónicos o reducir la presión fiscal en aquellas figuras tributarias en las que la elasticidad de los ingresos fiscales con respecto del tipo impositivo sea actualmente negativa.