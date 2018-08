Donde pasar un día con los niños en Cádiz

Y es que desde allí se pueden avistar delfines o ballenas subido a una embarcación . Para ello, son varias las empresas que organizan pequeñas excursiones con el objetivo de realizar este tipo de avistamientos. De hecho, si pagas y no los ves, algunas de estas empresas te devuelven el dinero. Mejor plan, imposible.

Si nos encontramos en Tarifa y estamos disfrutando de sus playas y chiringuitos , es imprescindible no dejar pasar la oportunidad de observar uno de los regalos de la naturaleza que nos regala el mar en esta localidad.

Visitar un parque acuático

En Cádiz hay varios paques perfectos para disfrutar en familia - La Voz

Los parques acuáticos son todo un clásico. No hay familia gaditana que no haya visitado alguno de los numerosos parques que hay en la provincia. Desde el mítico Aqualand, en el Puerto de Santa María, hasta el Bahía Park en Algeciras o el Aquatarifa, no faltan opciones.

Son una gran opción para aquellos que no sean amantes de la playa y quieran refrescarse en sus grandes piscinas y toboganes. Además, los niños suelen divertirse de forma incomparable en este tipo de establecimientos.

Suele haber ofertas a lo largo de todo el verano, e incluso se organizan excursiones en autobús desde los diferentes pueblos de la provincia.