Mi rincón favorito Un doctor argentino enamorado de la Bahía de Cádiz Hernán Cortés, jefe de la Unidad de Oncología de HC Marbella ha viajado por muchas partes del mundo y dice para él no hay playas como las de la Bahía de Cádiz: la magnitud, el mar, las vistas, los atardeceres...

Una de las máximas autoridades del país en aspectos relativos al cáncer nos recibe para contarnos como fueron y como son sus veranos en El Puerto. Hernán Cortés-Funes es un médico argentino especializado en Medicina Interna y Oncología Médica. Además, ha realizado un doctorado en Oncología Médica por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha participado en el Cancer Therapy Evaluation Program del National Cancer Institute (NCI) en USA. A lo largo de su carrera profesional, ha sido miembro fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica(ESMO), de la Federation of European Cancer Societies (FECS) y de la Asociación Española de Investigación de Cáncer, así como también formó parte de múltiples organizaciones y Grupos Cooperativos tanto nacionales como internacionales. El doctor Cortés-Funes es autor de más de 200 publicaciones en Oncología Médica, colaborador en 14 revistas oncológicas y ha escrito en 7 libros. Fue jefe de servicio de Oncología del 12 de Octubre, pertenece a la Unidad de Investigación de la Fundación 12 de Octubre, además de jefe de la Unidad de Oncología de HC Marbella.

Hernán lleva 50 años viviendo en España, pero, ¿cómo acabo este argentino en nuestro país? Vino por 9 meses para hacer una residencia en la Fundación Jiménez Díaz y seguir formándose en medicina tras terminar la carrera, alargó su estancia haciendo el doctorado, donde descubrió su interés por el tema oncológico y así dedicarse a ello, primero en Madrid y posteriormente en EE.UU. donde se formó en mayor profundidad. Como él dice: «La oncología aquí es una especialidad médica muy joven, no tiene más de 35 años». Tras su etapa en América volvió a España, para ejercer su profesión en el entonces recién inaugurado Hospital del 12 de Octubre. Ahí empezaron los primeros pinitos de oncología en Europa montando una sociedad de oncología europea y que llegó a presidir, siempre sin dejar de mantener un contacto continuo con los hospitales estadounidenses.

Actualmente, sigue viviendo en nuestro país, donde es ya una eminencia y cuenta con varias clínicas debido a la diversidad geográfica de sus clientes, aunque donde pasa un mayor tiempo y se puede considerar su base residencial es en Marbella, pero a pesar de vivir en un sitio tan prestigioso para los veraneantes, el doctor sigue veraneando en El Puerto de Santa María, lugar en el que lleva haciéndolo casi desde que se instaló en España. En un principio lo hizo porque tenía muchos amigos que pasaban sus vacaciones por esta zona de la costa gaditana, como los Soto, aunque primero vino por Jerez donde conoció las fiestas de la ciudad y luego se apuntó al plan del Puerto donde solía alquilar una casa. «Recuerdo que cuando apenas había construcciones a pie de playa, uno de mis pacientes era de los arquitectos que estaban creando Vistahermosa y le critiqué el edificio que estaban creando (los pisos), y que como podían hacer algo así frente a la playa, a lo que él me contestó: no te preocupes que van 4 más».

Sin duda aquí ha encontrado su lugar perfecto, por el escenario, por la gente tan entrañable y por el Real Club de Golf Vista Hermosa

Al poco tiempo se hizo socio del Real Club de Golf de Vistahermosa, empezó a venir todos los años, primero en verano hasta que se urbanizó el Águila, y se hizo una casa en una gran parcela de la calle Milano, que fue la primera que se construyó en esos terrenos que estaban desiertos y pertenecían a unos marinos. «Yo tenía un amigo de aquí que me dijo, yo por esta zona tengo unas parcelas, pero no sé ni donde están». Estuvo en esa casa durante 20 años, ya que luego se les quedó un poco grande y la vendieron. De ella dice: «Recuerdo las fiestas más divertidas del mundo. Una de las mejores cosas de los médicos es que si tienes carisma con tus pacientes ellos te cogen tanto cariño que te ven hasta como un ídolo. Yo tenía mucha gente de aquí de Jerez, y atendí a la cantaora jerezana 'La Chati' durante 30 años. Su marido me mandaba no sé cuántos gitanos a la consulta, que estaba en un descampado y llegaban allí en camiones y autobuses que hasta acampaban, entonces un día bajé a la sala de espera donde me esperaba un político muy importante y le vi rodeado de gitanos, todos muy apretados y le dije a mi hija que era la que me hacía de secretaria: Fabiola no quiero ver a ningún gitano más aquí mándalos a mi consulta de la clínica La Luz que aquí no cabemos todos. Y un día llegó mi hija y me dice: Papá está fuera que viene a verte Lola Flores si tu dijiste que no querías gitanos y le dije, bueno esa que pase. Estos gitanos eran gente increíblemente noble y cuando estaba en El Puerto, me decían: Doctor le hacemos un pequeño flamenquito, les dije que sí y se transformaron en los mejores flamencos que se hicieron en El Puerto en la vida. A servir las fiestas venían camareros del Lebrero, del Casino… que terminaban arrancándose a bailar bulerías y hasta hoy se cuentan las anécdotas de esa casa. Tanto es así que mis dos hijas se casaron aquí en Vistahermosa».

Hernán ha viajado por muchas partes del mundo y dice para él no hay playas como las de la Bahía de Cádiz, la magnitud, el mar, las vistas, los atardeceres… Practica el golf y entre risas dice, aquí hasta juego mejor al golf. Durante un tiempo tuvo un barco y dice que navegar esta bahía es una delicia. Sin duda aquí ha encontrado su lugar perfecto, por el escenario, por la gente tan entrañable y por el Club en el que nos encontramos donde asiste casi todos los días del verano.