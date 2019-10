CARRERA HACIA EL 10-N Doce partidos se presentan en Cádiz al Congreso y once al Senado El BOE publica las cadidaturas para las elecciones generales del próximo 10-N El contingente humano que integra las listas es de 203 personas

La maquinaria electoral ya está en marcha. Un total de 12 partidos han presentado candidaturas al Congreso de los Diputados por Cádiz, dos más que en los comicios del 28 de abril, y once para el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, según se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, estas listas no son definitivas ya que ahora tendrán que sortear un último paso que es el de la proclamación y alguna de ellas puede que no reúna todos los requisitos como ya ocurrió con la lista de Por un Mundo Más Justo (PUM+J) que fue anulada en la convocatoria electoral del pasado abril.

Las formaciones pudieron presentar sus candidaturas hasta las doce de la noche del pasado lunes en las juntas electorales provinciales. Ahora, por tanto, se abre un plazo para revisión, corrección de errores o posibles impugnaciones.

Así, en el BOE, se reflejan las candidaturas completas de los 12 partidos que se presentan a la Cámara baja, con las novedades de Más País-Equo, partido de Íñigo Errejón, y Por un mundo más justo (PUM+J)

En concreto las candidaturas por Cádiz al Congreso son: PSOE, Ciudadanos, Pacma, Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Partido Comunista Obrero Español (PCOE), Andalucía Por Sí, Vox, Por un mundo más justo (PUM+J), Unidas Podemos, PP, Recortes Cero-Grupo Verde y Más País. Por lo que respecta al Senado, se presentan once candidaturas, ya que el Partido Comunista Obrero Españo (PCOE) no presenta lista a la Cámara Alta.

De los 12 partidos que optan al Congreo, seis tienen a hombres como cabezas de lista: Fernando Grande-Marlaska (PSOE), David Pelayo (PCOE), Agustín Rosety (Vox), Eduardo Jesús Rovira (PACMA), José Manuel Acosta (AxSí) y Francisco José Ferrer (PCPA). En otras seis las número uno de la candidatura son mujeres: María del Carmen Martínez (Cs), Noelia Vera (Unidas Podemos), Ana María Muñoz (Recortes cero), María del Mar Polanco (Más País), Rosario María López (PUM+J) y María José García Pelayo (PP).

En el caso del Senado el número de candidaturas se reduce en una y son en total once: PSOE, Cs, Pacma, PCPA, AxSí, Vox, Por un mundo más justo, Unidas Podemos, PP, Recortes Cero-Grupo Verde y Más País-Equo.

Las once candidaturas al Congreso están formadas por 138 personas, mientras que las once del Senado están integradas por 65, de las que 22 son candidatos y el resto son suplentes. En total, 203 personas integran las candidaturas gaditanas.