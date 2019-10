Diez hoteles en Cádiz que admiten perros

No obstante, el alojamiento advierte de que, si nos alojamos con mascota, éstas se admiten bajo petición y se pueden aplicar suplementos en el precio. Un plus: cuentan con servicio veterinario para cualquier consulta que pueda surgir durante la estancia.

Hotel Costa Conil. Conil

Una de las habitaciones del Hotel Costa Conil. - Hotel Costa Conil

Hotel de cuatro estrellas, junto a la playa de Fontanilla, a 10 minutos a pie del centro histórico de Conil, con piscina al aire libre, gimnasio y habitaciones con aire acondicionado y balcón privado.

'Dog friendly', como afirma en su web, tiene una completa política al respecto. En el check-in es necesario entregar el pasaporte o la cartilla del perro, en la que figure el nombre, peso, raza, edad y certificado de vacunas. Y respecto a las limitaciones, por reserva es un máximo de dos perros, y la suma de los dos no debe sobrepasar los 15 kilogramos. Asimismo, en caso de tener que trasladarse de una zona a otra por el recinto del hotel, el perro debe estar debidamente amarrado o sujeto por parte del dueño. Además, el personal de limpieza no limpia la habitación en caso de detectar que el perro esté sin la supervisión de su dueño. Se puede dejar el perro en las habitaciones siempre y cuando se deje un número de contacto. Todos los perros deben tener cartilla sanitaria oficial actualizada y sellada por un veterinario colegiado, tratamiento antiparásito antes de la llegada al hotel y microchip electrónico de identificación del animal. No está permitido hospedar perros de razas catalogadas como peligrosas y permanecer en las zonas comunes del hotel como jardines, restaurantes, bares, piscinas o playa

El precio, un suplemento de 10 € por perro/día que incluye un kit de bienvenida: camita, toalla, comedero y bebedero, snack, cepillo de dientes y porta bolsitas para residuos.