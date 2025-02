Las desescaladas más avanzadas en Europa bajo el prisma gaditano

Nuria Sánchez (Portugal): «No ha sido obligatorio estar confinados salvo en Pascua, cuando se tomaron las medidas más drásticas»

Portugal es quizás el mejor ejemplo de prevención ante el coronavirus que podemos observar . El país vecino actuó con eficacia, a primeros de marzo, cuando observó la llegada de los primeros casos y especialmente cuando en España crecían los positios desmesuradamente. De momento, se sitúa como referencia europera. Con algo más de 10 millones de habitantes, tiene una tasa de mortalidad por millón de habitantes de 77 personas sin que las medidas de confinamiento hayan tenido que ser tan drásticas, como en España. Ahora ha pasado a una nueva fase de desescalada, denominada ‘estado de calamidad’ que supone flexibilidad en el confinamiento pero manteniendo un control permanente.

Nuria Sánchez es una gaditana que lleva en Lisboa desde septiembre de 2015 . Trabaja en un call center y vive «con dos compañeras de piso que son a la vez compañeras de trabajo, en campañas diferente a la mía».

Asegura que «las relaciones sociales son casi exclusivas con compañeros de trabajo. Tenemos hecha una micro España en Lisboa. Todos españoles de diferentes lugares, predominando los andaluces y extremeños».

Destaca que «en Portugal el confinamiento no es obligatorio, solo para personas de riesgo (mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o respiratorias)». En este sentido asegura que «para el resto de la población es una recomendación. Cierto es que los portugueses se han confinado la mayoría. Aunque se puede salir a correr, montar en bici, pasear al perro, y los niños pueden dar una vuelta corta con un adulto. Además, los locales de comida pueden estar abiertos para ‘Take Away’...». No obstante Nuria reconoce que «sólo puedo hablar de la periferia, hace tiempo que no marcho por el centro de Lisboa».

Esta gaditana asegura que las medidas más restrictivas «se tomaron en Semana Santa que no dejaban moverse de región , suspendieron los vuelos y sí que obligaron al confinamiento. Después de Pacua, hemos vuelta al estado anterior». Quizás por este motivo, el número de infracciones es muy muy bajo. «Al ser el confinamiento voluntario no se consideran infracciones muchas cosas. La verdad es que en la zona que yo vivo de Lisboa me sorprenden muchas cosas. Los señores mayores fuera, en la calle, como si no fuera la cosa con ellos o grupos, también de gente de mediana edad, tomando cervezas al lado de un supermercado pakistaní que tenemos cerca», destaca.

El Gobierno tiene pensado tomar más medidas de desescalada en los primeros días de mayo que podrían abrir guarderías, colegios de primaria e incluso algunos comercios pequeños.

A nivel personal, Nuria se ha tenido que adaptar al teletrabajo . «Trabajo en un call center y la medida que tomaron con nosotros fue el teletrabajo. Los equipos nos lo proporcionó la empresa, y al principio un poco lío por el tema de que se caen las llamadas, problemas con las conexiones pero, estoy trabajando en mis horarios normales», señala esta gaditana residente en Lisboa.