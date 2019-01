Deseos y exigencias de los gaditanos al nuevo Parlamento andaluz

No espero nada bueno. No siento que vaya a darle nada bueno a la gente de la clase obrera. Deberían crear empleo sostenible no precario.

Pedro Lacasa: «Le diría a Moreno Bonilla que escuche a Vox y no se fíe de Cs»

Pedro Lacasa votó a Vox por «la necesidad de un cambio». - LV

Pedro Lacasa, 46, Algeciras. Gerente de una empresa de mantenimiento

Votó a Vox

-¿Qué espera del nuevo Gobierno andaluz?

Un cambio. Que se cumplan los pactos que se han acordado y tengan en cuenta la opinión de Vox.

-¿Primeras promesas que espera que se cumplan?

La eliminación de la corrupción, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y la de Violencia de Género.

-¿Por qué voto a...?

Por la necesidad de un cambio y porque creo en su proyecto.

-¿En qué se notará ‘el cambio’ en Cádiz?

Yo creo que todo va a ser mejor. Va a crecer el empleo en Andalucía y vamos a poder ser un poco más libres que antes, que estábamos bajo la dominación de la izquierda.

-¿Qué mensaje mandaría al nuevo Presidente?

Que escuche al candidato de Vox y que no se fíe de Ciudadanos. No me he fiado de ellos en ningún momento porque creo que han ninguneado a Vox durante toda la negociación.