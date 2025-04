Desconcierto en las farmacias gaditanas ante el comienzo de la venta de los test de antígenos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes que las farmacias puedan dispensar sin receta los test de autoevaluación de Covid , de antígenos o anticuerpos, una prueba para hacerse en casa sin necesidad de receta médica ante síntomas de coronavirus.

No obstante, el desconcierto en las farmacias es notable. Una farmacéutica gaditana nos explica que no hay precio unitario, cada establecimiento puede adquirir, dependiendo de la marca, test que oscilan desde los 4 a los 14 euros. Además, al contrario que los medicamentos, que tienen un 4% de IVA o la parafarmacia, con un 21% de IVA, los autotest de diagnóstico de Covid no tienen IVA, por lo que cada farmacia puede venderlos al precio que quiera . «Dependiendo de lo que quieras ganar», cuenta esta farmacéutica que, además, advierte de que esto puede llevar a que «algunos aprovechen para hacer negocio».

«Yo tengo aquí de la marca Primacovid, que tiene una fiabilidad del 99%. Antes estaban marcados a 25 euros el precio de venta y, ahora mismo, a 14 euros. Ni nosotros mismos sabemos a cuánto lo vamos a vender », dice. «Va a pasar igual que con las mascarillas, que nos acusaron de habernos hecho ricos a costa de ellas y lo que ha pasado es que antes una mascarilla quirúrgica valía como 4 euros porque no había y ahora las regalan», denuncia. «Deberían poner a los test un precio único, como ocurrió con las mascarillas, pero hasta que eso pase...»

Además, advierte de la importancia de que los test que se vendan sean fiables y del error de que «la gente se confíe» porque aunque el autotest es «muy sensible», el resultado «hay que contrastarlo con una prueba PCR, que es la que da el 100% de fiabilidad».

Otra farmacia consultada por este periódico detalla que vende los test de antígenos a 8 euros la caja individual y 38 la de cinco pruebas .

Así las cosas, parece lejano el deseo del vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín que cosideró este lunes que el Gobierno debería plantearse que los test de autodiagnóstico de antígenos para detectar la Covid-19 que se van a poder dispensar en farmacias sin necesidad de receta fueran «prácticamente gratis» por la situación «extraordinaria» que se vive debido a la pandemia.

Cuándo y cómo hacerse el autotest

Como señana la doctora en Farmacia Boticaria García, es necesario saber que los test de autodiagnóstico hay que hacérselos «siempre que tengamos síntomas y durante los siete primeros días desde la posible infección». Una vez tomada la muestra y realizado el test, el resultado tarda aproximadamente 15 minutos y es positivo si aparecen dos líneas: la del test (T) y la de control (C) y negativo si aparece solo la línea de control. Además, es importante saber que hay que, si es positivo, hay que comunicarlo a las autoridades sanitarias, poniéndose en contacto con el centro de salud. Y que estos test de autodiagnóstico no sirven para viajar, para lo que es necesario un resultado negativo acreditado por un laboratorio.

