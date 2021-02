INDUSTRIA Defensa aparca la transformación integral del ferry civil en buque de transporte militar El 'Galicia' se somete a un lavado de cara general para poder desplazar tropa, pero no se prevé abordar ahora la renovación diseñada por Navantia

El Ministerio de Defensa recibirá el próximo 30 de abril el ferry 'Galicia', de la naviera Suardíaz, para su incorporación a la flota naval como nuevo buque de transporte militar. Así lo han confirmado a LAVOZ fuentes del Ministerio. El barco fue comprado a finales del pasado año al Grupo Suardíaz por la Dirección General de Armamento y Material por 7,5 millones de euros. Este buque civil estaba llamado a ser transformado en barco militar en los astilleros de Navantia. De hecho, las factorías de Puerto Real y Cádiz se habían posicionado para llevar a cabo su obra. Sin embargo, la falta de presupuesto para acometer dicha renovación ha derivado en una alternativa que consiste en un lavado de cara para facilitar su entrada en servicio la próxima primavera.

El barco se encuentra en el puerto de Vigo, donde se preparan sus cubiertas y de donde saldrá pintado de gris, color de la flota de la Armada Española, con la denominación de 'Reina Isabel' (AO6).

El Ministerio se vio obligado a comprar un barco civil de segunda mano para poder cubrir de manera rápida la baja de dos de las tres unidades que hasta ahora servían como buques logísticos para el desplazamiento de tropas a la península desde Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos.

El Ejército de Tierra se quedó entre 2019 y 2020 sin el 'Camino Español' (AO5) y sin el 'Martín Posadillo' (AO4), ambos con base en Cartagena. Los dos barcos habían superado con creces su vida operativa. El único barco que queda activo es el 'Contramaestre Casado' (AO1), con base en el Arsenal de La Carraca, en San Fernando, con más de 30 años de actividad a sus espaldas.

La falta de presupuesto impide por ahora la renovación integral de este ferry y la construcción de dos barcos militares

La compra del ferry 'Galicia' no fue, por tanto, casual. Al contrario. Las necesidades apretaban y es lo que llevó al Ministerio a tirar por la calle de en medio. No obstante, en el plan de prioridades navales elaborado por la Armada figuran la puesta en servicio de dos nuevas unidades para el transporte de tropas. Precisamente, esta solicitud forma parte del plan industrial de Navantia, que incluye la construcción de ambos barcos. No hay que olvidar que Navantia ya presentó en 2018 su diseño para la construcción de un buque logístico destinado al transporte militar. Se trata del TLET o buque de Transporte Logístico Ecológico Trivalente. La empresa pública española se adelantó con este diseño a las necesidades de Defensa.

La empresa pública Navantia asesoró al Ministerio en la compra del ‘Galicia’. De hecho, su departamento técnico ha trabajado sobre plano en el diseño para la transformación de este carguero civil en buque de transporte militar, pero habrá que esperar a contar con financiación para ello.

Defensa ha optado por el 'Galicia' por su versatilidad y, sobre todo, por sus capacidades. El carguero cuenta con un acceso a la bodega por la popa mediante rampa. No obstante, distintas fuentes consultadas por LA VOZ indican que la obra de reforma obligará a reacondicionar el firme interior del buque para poder soportar el peso de los blindados, en caso de que e amplíen sus funciones.

La actual configuración del ‘Galicia’ permite transportar hasta 45 camiones y un volumen total de 1.117 vehículos, con una capacidad de carga de 4.225 toneladas. El Ministerio buscaba una embarcación de menos de 22 años capaz de transportar diferentes medios de combate, entre ellos, vehículos de armamento pesado, autobuses, además de contenedores de gran capacidad para avituallamiento de la tropa.

Los astilleros gaditanos se habían posicionado para ejecutar su obra de adaptación

Las características anunciadas por la oficina del programa Buque Transporte Logístico (BTL) en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), describían una embarcación capaz de alojar entre 1.500 y 1.800 metros lineales de vehículos de ruedas y cadenas de muy diferentes dimensiones y características. También figuraba la obligatoriedad de contar con dos cubiertas para el transporte de carga rodada. El primer anuncio para la adquisición de un buque civil de las características del 'Galicia' se llevó a cabo en julio de 2020, pero la única propuesta que llegó a la mesa de adjudicación no cumplía con los requisitos. A la segunda, en diciembre, fue la vencida.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), previstos para 2021, no contemplan ninguna partida para la construcción de los dos barcos logísticos que demanda el Ejército de Tierra tras dar de baja a dos de las tres unidades que hasta ahora estaban operativas ni tampoco para la construcción de dos nuevos. Así, el Gobierno dio luz verde a la compra por 7,5 millones de euros de uno de los buques que utiliza el Grupo Suardíaz para el transporte de contenedores Ro-Ro entre Marruecos y Canarias.

El 'Galicia' es un barco botado en 2003 y entregado en 2004, construido por el astillero vigués de Barreras.

Los precedentes

Precisamente, el astillero de Cádiz es referente en la transformación de grandes barcos. De hecho, se ha especializado en la reforma integral de cruceros. Navantia se ha posicionado para optar a la adaptación de este buque civil.

La empresa pública ya hizo algunos estudios técnicos de transformación para otros cargueros civiles que también estuvieron en el punto de mira del Ministerio de Defensa. Es el caso del ferry 'Ciudad de Ibiza', de la compañía Trasmediterránea, que sonó como nuevo buque logístico del Ejército el pasado año.

Esta operación de compra de un buque de segunda mano aleja por ahora la construcción inmediata de los dos buques logísticos.