Educación CSIF denuncia pasividad de la Junta ante las reivindicaciones del profesorado de Religión El sindicato urge que los maestros de Primaria sean transferidos a la Administración autonómica y reclama las instrucciones sobre las funciones de este colectivo,

LA VOZ Cádiz Actualizado: 23/04/2021 13:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sector de Educación de CSIF Cádiz ha denunciado «pasividad y falta de diligencia» por parte de la Junta de Andalucía respecto a las reivindicaciones del profesorado de Religión de la enseñanza pública en la comunidad autónoma, que en la provincia de Cádiz suman más de 420 profesionales (en torno a los 310 en Primaria y más de 110 en Secundaria).

CSIF, como primera fuerza sindical de la enseñanza pública en la comunidad andaluza, subraya la necesidad de que la Administración autonómica dé respuesta a una serie de demandas históricas de este colectivo, como por ejemplo la transferencia del profesorado de Religión de Primaria del Ministerio de Educación y Formación Profesional a la Junta de Andalucía, así como que vean la luz las instrucciones sobre las funciones de este profesorado y la negociación del convenio colectivo para los de Secundaria.

«El profesorado de Religión es uno de los grandes olvidados del sistema y, desde CSIF, pedimos a la Junta que supere la falta de diligencia mostrada hasta ahora y comience a avanzar en las citadas demandas de este colectivo docente, cuya falta de resolución provoca múltiples perjuicios y complicaciones a estos profesionales y también a sus equipos directivos», ha explicado la portavoz de este colectivo en CSIF Cádiz, Fátima Varela.

En relación a la petición de transferencia del profesorado de Religión de Primaria a la Junta, el sector de Educación de CSIF Andalucía ha remitido recientemente una misiva al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con tal objetivo, al tiempo que el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha dirigido una petición en este mismo sentido al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

En ambos escritos, CSIF advierte que «estamos ante una situación anómala que no acarrea más que problemas y disfunciones» y se refiere al Informe CORA para la Reforma de las Administraciones Públicas de 2013, en el que se indicó que «no hay razón alguna que justifique la falta de traspaso a las cuatro comunidades autónomas que aún lo tienen pendiente. Por el contrario, efectuar el traspaso no sería sino llevar a su puro y debido efecto la asunción de las competencias que en materia de enseñanza no universitaria establecen sus Estatutos de Autonomía».

Asimismo, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó el 24 de septiembre de 2020 el Dictamen de la Comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que incluye una medida al respecto: «Solicitar al Ministerio la transferencia del Profesorado de Religión de Primaria».

Por otra parte, en relación al convenio colectivo del Profesorado de Religión de Secundaria, CSIF apremia a la Administración educativa para que constituya la comisión negociadora.

Igualmente, la central sindical pide que entregue ya a los sindicatos el Borrador de Instrucciones sobre Funciones del Profesorado de Religión, del que aún no se dispone.

Para CSIF «no es de recibo este continuo retraso en abordar cuestiones fundamentales como éstas que afectan tan gravemente a las condiciones laborales de este colectivo de docentes», ha concluido Fátima Varela.