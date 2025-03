El crucero de los millonarios regresa al astillero de Cádiz para una inspección

Sigue el goteo de obras de cruceros en los astilleros gaditanos. El pasado lunes abandonó la factoría de Puerto Real el 'Carnival Breeze' y este viernes llega la planta de Cádiz el 'The World' , conocido popularmente como el barco de los millonarios debido a que sus camarotes son propiedad de las grandes fortunas del planeta.

La entrada de este crucero en el dique cuatro de la factoría obedece a una profunda varada técnica que durará 30 días. La actuación consiste en la mejora de los timones de cola, en pintura de casco, repaso de tuberías y ancla, inspección de los botes salvavidas y mantenimiento en general. La obra supondrá una carga de trabajo en el astillero gaditano para medio millar de personas , incluida la industria auxiliar de la Bahía. El armador del buque trae unos 300 operarios para trabajos de interior, mientras que Navantia pondrá algo más de 200. La tripulación que viene a bordo del crucero es de 250 personas.

El buque, abanderado en Bahamas, fue construido en el astillero noruego de Fosen Mekaniske Verksted y entró en servicio en 2002. Tiene una eslora de 196 metros y una manga, 29,80 metros. Dispone de 198 cabinas , 165 tipo apartamentos desde estudios, suite de tres dormitorios, hasta suite penthouse de 6 dormitorios (para hasta 12 pasajeros). Entre sus modernas instalaciones se encuentran un simulador de golf, la única pista de tenis de tamaño real en un buque de pasajeros, 6 restaurantes, piscinas, spa, centro fitness, biblioteca, cine o boutiques entre otras.

La llegada de este crucero a la Bahía se ha convertido en un clásico desde marzo de 2013, cuando realizó en Navantia su primera varada. Posteriormente ha estado en abril de 2016 y en abril de 2018 . Este barco es la combinación perfecta entre yate privado, residencia de vacaciones de lujo y pertenencia a un club exclusivo, que solo las 150 familias propietarias, de 19 países, pueden disfrutar. Desde su botadura en el año 2002 ha dado varias veces la vuelta al mundo, pero en 2020 dejó de navegar debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

A lo largo de este año, el crucero 'The World' recorrerá las costas del sur y centro de América y realizará tres expediciones por el archipiélago de Tuamotu y las Marquesas de la Polinesia Francesa, las Islas Australes e Islandia. Previo a este largo viaje, su armador ha contratado los servcios de Navantia para su puesta a punto entre el 29 de abril y el 28 de mayo .

¡Bienvenido, MS THE WORLD!🛳🎊🎉

El crucero-residencia de 196 mts de eslora y bandera Bahamas efectuó recalada inaugural en el #PuertoDeManta la tarde de ayer; trayendo consigo 63 pasajeros y 278 tripulantes que pernoctarán durante 2 noches en la Capital del Atún🐟👏@TurismoEc pic.twitter.com/ofHu4Cx8Qm — Terminal Portuario Manta (@TPM_EC) March 22, 2022

Con la varada del 'The World' Navantia cierra temporalmente por obras el dique 4 del astillero gaditano, donde se reparan la mayoría de los cruceros que llegan a la capital. El motivo no es otro que la renovación de su compuerta , que ha sido fabricada en Puerto Real y cuya instalación se ha demorado en varias ocasiones. El dique estará cerrado durante los meses de junio y julio y serán los diques 1 y 2 los que absorban la actividad del astillero, además de los trabajos que se deriven a la factoría de Puerto Real.

#MTOPInforma: Hasta el #PuertoDeManta, arribó el barco crucero MS THE WORLD (196 mts de eslora), con 63 pasajeros y 278 tripulantes. Su atraque se dio en el muelle Internacional @TPM_EC. La llegada de este tipo de embarcaciones aportan movimiento portuario y la economía del país. pic.twitter.com/7n4gXCL4nl — @ObrasPublicasEc (@ObrasPublicasEc) March 22, 2022

El negocio de reformas de crucero navega viento en popa en Navantia y todo apunta que 2022 superará las 18 actuaciones realizadas en 2021. El año arrancó con la reforma del ' Coral Princess ' y del ' Island Princess '. En enero también se realizó la obra del ' Rhapsody of the Seas ' y en marzo se abordó la del ' Mein Shiff II ', de la compañía Tui Cruise. La actividad no ha cesado y en primavera se ha actuado en el ' Brilliance of the Seas ' y en ' Carnival Breeze '. Ahora tocal al ' The World ' y en septiembre se espera al ' Costa Mágica ' y al ' Carnival Conquest '.

Navantia, precisamnet, ha participado esta semana en el evento Seatrade, la feria de cruceros más importante del mundo, que se ha celebrado en Miami. De hecho, la empresa española ha aprovechado la ocasión para presentar la nueva oficina que Navantia abrirá en Miami , tal como anunció el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en la inauguración de la Exposición sobre los 10 años de negocio de reparación de cruceros en Cádiz.