LOTERÍA DE NAVIDAD La máquina de la suerte roza Cádiz Los décimos comprados por terminal han logrado los premios más repartidos de la historia

Muy repartidos. Son las dos palabras que, sin duda alguna, definen los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2018. Tanto a nivel nacional como en la provincia de Cádiz. La culpa, sin duda, de la venta por máquina que ha conseguido que el Gordo haya sido el más repartido de la historia, distribuyéndose en más de 230 puntos loteros de toda España. De hecho, el 03.347 se ha vendido en 46 de las 50 provincias españolas y todas las provincias andaluzas han sido agraciadas.

El primer premio de la lotería de Navidad se ha hecho esperar, siendo el penúltimo de los grandes en salir (el último ha sido el tercero) y hasta las 12.35 horas, en el primer alambre de la octava tabla no fue cantado. María del Mar Marqués despachaba como de costumbre en el estanco situado en el número dos de la plaza de Jesús Nazareno, en el gaditano barrio de La Viña cuando una clienta le dijo la buena nueva: habían dado el Gordo. No se lo podían creer.

Solo un décimo. 400.000 euros. Pero suficiente para que aflorase la alegría y corriese el champán. «No sabemos a quien le ha tocado, pero seguro que es a algún vecino, porque aquí quien compra es la gente del barrio», afirmó María del Mar. «Tengo hasta ganas de llorar», señalaba su compañera, Mercedes Uribarri.

«Para el Niño, más»

El estanco es propiedad de su jefe, que comenzó a regentar el local hace menos de un año. Es la primera vez que vendían lotería de Navidad y la suerte les ha sonreído, aunque sea con un único décimo. «A mí no me ha tocado, pero me alegra que haya sido a algún trabajador del barrio», decía una de las vecinas que se acercaron al establecimiento a dar la enhorabuena y conocer de primera mano cuanto dinero del primer premio se habían repartido en la Viña.

«Mañana me vais a ver por la tele», contó María del Mar que les había dicho a sus familiares la noche anterior a través de un mensaje de WhatsApp, «yo sabía que aquí iba a tocar algo». Y así fue. Sabe que el haber llevado la suerte al barrio, en el que «hace falta», será bueno para el negocio. «Seguro que para el Niño vendemos más», señaló mientras su teléfono no paraba de recibir llamadas de familiares y amigos.

Un décimo del 03.347 también vendió la administración de Lotería de la calle Ancha, 6, de Sanlúcar de Barrameda. Caridad Ibáñez es quien regenta este establecimiento que ha vendido un décimo de máquina del Gordo.

Y en Vejer el centro de atención se puso en el bar Avenida, ubicado en la avenida Andalucía número 31, donde en un principio no tenían ni idea de que hubieran repartido el Gordo, puesto que, tal y como afirmó a este periódico el propietario, Ramón Infante, los que venden allí son de máquina y no habían tenido notificación alguna aún de la administración estando a la espera para saber cuánto habían repartido, si bien esperaban que hubiera sido a alguien de la localidad. Finalmente, Ramón dio la suerte con un décimo.

«Ojalá que lo tenga alguien de aquí pero la verdad es que no sabemos porque es que no nos ha dado tiempo, ni siquiera sabíamos que lo habíamos dado, pero da mucha alegría, solo esperamos que haya sido a alguien de aquí», declaró. Ramón contó que ya han dado otros premios, pero que nunca uno tan alto por lo que era una gran sorpresa y solo quedaba por ver a quién le había tocado.

La suerte no ha pasado de largo este año por el Campo de Gibraltar. Cuatro décimos del 03.347 dejaban 1,6 millones de euros en Algeciras, convirtiéndose en la localidad más agraciada de la provincia. Los décimos fueron vendidos por máquinas en sendos centros comerciales de la ciudad.

Dos de ellos en el punto de venta mixto de Loterías del centro comercial Las Palomas. Yaneli Hidalgo y Sara Jiménez brindaban con cava para celebrarlo. Ambas vendedoras explicaban que desconocen al afortunado o afortunados. Numerosas personas se acercaban al establecimiento para preguntar si era cierto que habían dado el Gordo. En el centro comercial no se hablaba de otra cosa.

«Hemos dado algunos premios en la Primitiva y otros sorteos, pero tanto dinero como ahora, nunca. Estamos muy contentas y muy ilusionadas», comentaban contentas de haber repartido la suerte pese a que ninguna de ellas ha comprado el número premiado.

Los otros dos décimos agraciados con el Gordo han sido vendidos en la administración de Loterías número 10, situada en El Corte Inglés, en el centro comercial Bahía de Algeciras. El administrador, José Manuel Reguera, que portaba orgulloso una camiseta con el lema «Primer premio vendido aquí» tampoco sabía a quién se los había vendido. «Aquí estoy con el cava preparado esperando a ver si vienen», comentaba a este diario. En los 15 años que esta administración lleva funcionando ha dado importantes premios en numerosos sorteos, como el año pasado, que también vendió décimos del Gordo y del Sorteo del Niño de 2018.

El ‘Gordo’ ha estado muy repartido y ha sido vendido en administraciones de Ávila, Teruel, Cuenca, Huesca, Vizcaya, Madrid, Zamora, A Coruña, Granada, Murcia, Málaga, Navarra, Valencia, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Alicante, Las Palmas, Sevilla, Córdoba, Albacete, Asturias, Badajoz, Baleares, Cádiz, Gerona, Guipuzcoa, Lleida, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Soria, Almería, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, La Rioja, León, Lugo, Segovia, Tarragona, Toledo, Valladolid. De este modo, se habrían quedado fuera de recibir un pico del primer premio de Navidad tan solo Guadalajara, Palencia, Castellón, Álava, Ceuta y Melilla.

La sorpresa de un tercero tardío

Cádiz también ha sido agraciado con el tercer premio y El Bosque, Jerez y San Fernando repartieron de máquina llevándose por cada décimo 50.000 euros. El Bosque es donde la alegría ha sido mayor, puesto que han vendido un billete entero, en total unos 500.000 euros, a los que hay que sumar un décimo con 50.000 euros de San Fernando y otro de Jerez. En total este tercer premio ha dejado 600.000 euros en la provincia con el 04.211, que salió ya a las 13.21 horas.

En La Isla cayó en la administración número 2 de la calle Real, que el año pasado ya dio un quinto.

Pilar Sevillano estaba ya cerrando la administración porque creía que no había repartido premio alguno, «puesto que de máquina es una locura y no lo tenemos controlado». La gerente es su hija Pilar Zambrano y a ambas le pilló este premio por sorpresa.

Mientras la gente se iba asomando por la curiosidad y felicitando por el premio, Pilar exponía que este año se había vendido mucho, que el año pasado devolvieron 100 décimos, pero que este no han devuelto ninguno y los últimos días en «máquina ha sido un no parar».

Máquina que ha repartido la suerte más que nunca. Tanto es así que este tercer premio también se ha vendido en las provincias de Burgos, Castellón, Navarra, Valencia,Madrid, Barcelona, Guipuzcoa, Segovia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas,Baleares,Asturias, Córdoba, Guadalajara, Albacete, Alicante, Almería, Girona,Murcia,Vigo, Pontevedra,Vizcaya, Badajoz, Cantabria,La Coruña, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, La Rioja, León,Lugo, Málaga, Orense, Salamanca, Sevilla, Soria, Tarragona,Toledo,Valladolid, Vizcaya, Zamora yZaragoza.

Los quintos premios, dotados con 6.000 euros al décimo, también han llegado a la provincia de Cádiz. En La Línea, el sorteo ha dejado 12.000 euros en dos décimos de máquina del 07.568, que fueron vendidos en el punto mixto Margarita Center, una cafetería situada en la urbanización de Santa Margarita.

Tres décimos de otro quinto premio, el 29.031, se vendieron en la capital gaditana, en concreto, en la administración Arias de la plaza de San Juan de Dios, y en el despacho receptor de loterías 21060, situado en la avenida del Perú, número 12. Y también en dos puntos de la provincia, en el despacho receptor 21650 del número 38 de la calle Azucena de Chipiona (dos décimos) y en la administración de loterías número 6 de la calle Barrameda de Sanlúcar(un décimo).

«Este año hemos vendido mucha lotería de Navidad», contaba la propietaria de la administración número 2 de Cádiz, loterías Arias. El 2017 la suerte no pasó por allí, porque no dieron ningún premio, pero en 2016 también repartieron otro quinto.

La suerte volvió al Lucero

Y por tercer año consecutivo la papelería Lucero, situada en la avenida del Puerto de la capital gaditana repartía la suerte en la Tacita de Plata. En esta ocasión, sus propietarias han vendido un décimo del 02.308, el último de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha estado muy repartido por toda España.

En 2017 la papelería Lucero dio el primer premio y el segundo de la lotería de Navidad y el anterior también repartió el segundo, por lo que la alegría de sus propietarias en esta mañana de ayer era más que notable.

El 02.308 dejaba un rastro de agraciados por toda la provincia. De este quinto premio se vendieron boletos en otros siete lugares de Cádiz. En el Centro Comercial El Corte Inglés de la capital (un décimo), en un estanco del polígono Río San Pedro de Puerto Real, situado en la avenida Quinto Centenario (un décimo), en las administraciones de Loterías del número 25 de la calle Valdés y el 19 de la calle doctor Muñoz Seca de El Puerto (un décimo en cada), el Centro Comercial Jerez Norte Carrefour (dos décimos), en la administración del número 5 de la Alameda Cristina de Jerez y en la Ventra Estebana, de Conil, situada en el kilómetro 18 de la carretera Cádiz-Málaga. Un goteo de dinero que ha mojado, aunque levemente, muchos municipios gaditanos.