Créditos rápidos, la mejor vía de financiación inmediata

En ocasiones muchos nos hemos visto en la necesidad de cubrir algún tipo de gasto no excesivamente elevado pero que, por diversas circunstancias, requiere de una atención inmediata e ineludible. Imprevistos que pueden ser atendidos si tenemos la fortuna de disponer de un remanente pensado para estos casos, algo que desgraciadamente no siempre es posible. Puestos en este último caso de no disponer de liquidez en un momento de urgencia económica, ¿qué opciones nos quedan? ¿A quién podemos recurrir? ¿Qué requisitos nos pondrán?

Conseguir un minicrédito estando en ASNEF

Para empezar a contestar las preguntas anteriores, vamos a ponernos en uno de los peores escenarios: necesitamos liquidez de manera urgente, pero nos encontramos en la lista de ASNEF. Como muchos sabrán, encontrarse en la lista de ASNEF es algo negativo para el historial crediticio de una persona, lo cual no quiere decir que sea imposible para ésta acceder a ciertos productos financieros. Dicho esto, ¿de qué va a depender el que le pueda ser concedido o no un posible préstamo?

Afortunadamente, para este tipo de casos existen los minicréditos con ASNEF, una manera sencilla y rápida de recibir una suma de dinero no muy elevada que subsane un desequilibrio financiero momentáneo. La espera para la recepción del dinero suele ser corta, en muchos casos sólo de 24 horas, y los plazos de devolución se pueden aplazar en varios meses. Un punto a favor es la amplia oferta de este tipo de productos en el mercado, lo cual permite que las comisiones y los requisitos exigidos sean plenamente razonables.

Por su parte, tampoco es necesario hacer la solicitud de manera presencial, puesto que las entidades que los comercializan operan totalmente online. Tras realizar la solicitud, en pocas horas se suele recibir la notificación de si el minicrédito con ASNEF y/o RAI fue aprobado, a continuación de lo cual se transfiere el dinero. Y, volviendo a los requisitos, sólo se necesita ser mayor de edad y tener capacidad de pago en el plazo contemplado.

Préstamos rápidos: aspectos a tener en cuenta

Al igual que en el caso anterior, se puede acceder a cualquiera de estos préstamos rápidos de manera online y recibir el dinero casi inmediatamente, constituyendo otra vía ideal para cubrir una falta de liquidez en un momento dado. La principal diferencia con los productos anteriores es que, si el solicitante no se encuentra incluído en ningún archivo de morosidad, las cantidades a pedir pueden ser considerablemente más altas.

La documentación a entregar suele ser básica y, simplemente con acreditar el hecho de estar cobrando una pensión o nómina, suele ser suficiente para la concesión del crédito. Generalmente, una vez completado el correspondiente formulario online, se suele recibir una llamada o SMS para confirmar los datos y se procede a realizar el ingreso.

Como hemos dicho, no se suele exigir el cumplimiento de excesivos requisitos ni la entrega de una documentación muy extensa de cara a la concesión de esta modalidad de préstamo. Sin embargo, hay casos, coincidiendo con la solicitud de una cantidad considerablemente alta, en los que las entidades crediticias pueden solicitar más documentación de lo normal o incluso pedir un aval. Hay que pensar que los requisitos de cada entidad financiera varían, dependiendo de sus políticas de riesgos. Por esta razón, es importante evaluar detenidamente los tipos de interés y las condiciones de cada una de las entidades.

Comparar préstamos de forma práctica con Finbino

Ante la abundante cantidad de todo tipo de productos financieros, cuando además el tiempo apremia, es importante disponer de una herramienta rápida y práctica con la que poder comparar las condiciones de cada una de las alternativas. Y eso es precisamente lo que ofrece Finbino, el comparador online de préstamos más práctico de la web, hecho que viene avalado por la posibilidad de realizar cualquier tipo de consulta de forma gratuita, inmediata y sin necesidad siquiera de registrarse en la página.

Es tan sencillo como introducir la cantidad aproximada que necesitamos recibir y, tras darle a buscar, se despliega un listado con todas las entidades con productos que cubran dicho montante. En cada una de las opciones se incluye una descripción, los tipos de interés que aplican, la calificación otorgada por los usuarios, el rango de dinero que financian y los plazos mínimos y máximos. A partir de ahí, pulsando el botón “estoy interesado” de la opción elegida, uno es remitido directamente a la web de la empresa crediticia en cuestión, donde se puede proceder a realizar la solicitud de manera inmediata.

Además, garantizan la constante actualización de los productos disponibles en el mercado y cuentan con un apartado de artículos especializados en el sector, ideales para encontrar consejo acerca de los asuntos financieros más diversos.