Cádiz ya no es la provincia andaluza con menor tasa de incidencia del coronavirus

La incidencia del coronavirus continúa en ascenso en la provincia de Cádiz, aunque es una subida controlada y que forma parte de esta fase meseta en la que no hay pico alguno. Al igual que ayer, se supera la cifra del centenar de contagios (hoy viernes, 127 nuevos positivos, la misma del jueves) y por tanto sube la tasa, que se coloca en 95,5 infectados por cada cien mil habitantes.

Ya no es la provincia andaluza con menor expansión del SARS-Cov-2. En estos últimos días se ha producido un significativo descenso de casos en Almería, donde la tasa se fija en 87,4 contagios por cada cien mil residentes. No obstante, y pese a la elevada cifra de positivos que obliga a mantener la cautela y la prevención, no se ha notificado ningún fallecimiento. Así pues, son 1.477 los gaditanos que han perdido la vida en estos 14 meses de pandemia.

Además, aunque se haya rebasado varios días ese registro del centenar de nuevos casos, no se observa un incremento ni de mortalidad ni de número de ingresados. Como apuntan los expertos, el plan de vacunación funciona y ha logrado proteger a las personas mayores y más vulnerables. Son ahora los jóvenes los principales afectados, en los cuales la gravedad se rebaja en la mayoría de situaciones.

Sube la tasa en Andalucía

Andalucía ha registrado este viernes 21 de mayo un total de 1.380 positivos por Covid-19, lo que supone 32 casos menos que la víspera y 222 menos que los contabilizados hace una semana --1.602 --, según los datos consultados por Europa Press del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza siete fallecidos, seis menos que el día anterior y cuatro menos que los registrados hace una semana (11).

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha vuelto a subir tras tres días de bajada y se sitúa en 166 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 1,2 puntos por encima de la registrada este jueves --164,8--. Este lunes la tasa también creció después de que el sábado bajese y el viernes anterior subiera --se situó entonces en 171,6-- tras 23 jornadas consecutivas de descenso.

Los 1.380 contagios de este viernes se registran tras los 1.412 de este jueves, los 1.144 del miércoles, los 938 de este martes, los 1.497 de este lunes y domingo, los 1.087 del sábado y los 1.602 del viernes anterior.

Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 453, seguida de Málaga con 229, Granada con 182, Jaén con 150, Cádiz con 127, Huelva con 104, Córdoba con 103 y Almería con 32.

En cuanto a los siete fallecidos en las últimas 24 horas, la provincia que más muertes ha sumado vuelve a ser Sevilla con tres, seguida Granada con dos y Málaga y Almería con uno cada una de ellas.

Andalucía continua este viernes la tendencia a la baja en el número de hospitalizados registrando 950, lo que significa 28 menos que el día anterior y 131 menos que hace una semana, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también descienden y se sitúan en 251, siete menos que la víspera y 34 menos que hace siete jornadas.