Cinco fallecidos por coronavirus en una jornada en la que descienden los contagios

El ritmo de contagios se sostiene en cuarta ola del coronavirus en la provincia de Cádiz. De hecho más bien este viernes experimenta un descenso ya que se han contabilizado 173 nuevos positivos frente a los 228 de este jueves, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta.

Sin embargo, el dato negativo sin duda es que en estas últimas horas se notifican cinco nuevos fallecimientos . De esta forma el total de personas que han perdido la vida por corornavirus desde el inicio de la pandemia se eleva ya a 1424 , un balance triste y que a la vez preocupa.

Se reduce también este viernes la tasa de incidencia en la provincia de Cádiz que cae desde los 185 hasta los 177 casos activos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días.

No obstante hay que recordar que desde este jueves el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto ha decidido nuevas restricciones a la movilidad . Algunos pueblos de la provincia de Cádiz que ya estaban cerrados, continuarán, al menos, una semana más, al presentar una incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes, entre otros parámetros. Es el caso de Villamartín (1.260,9), Alcalá del Valle (1.288,9), El Bosque (1.965,4), Puerto Serrano (3.255,5) y Ubrique (1.078), donde además está suspendida toda actividad no esencial. No obstante, Benaocaz sale del cierre perimetral, al haber bajado de los 500 casos.

Por su parte, Barbate (634), Algodonales (563,0), Bornos (770,8), Espera (982,2) superaban este jueves la tasa de 500 casos, por lo que ya se encuentran cerrados perimetralmente.

Andalucía

Andalucía registra este viernes 2.070 nuevos contagios de coronavirus y 33 fallecidos por Covid-19 en la jornada que la comunidad reduce su tasa de incidencia a 14 días por debajo del límite de 250 casos por cien mil habitantes que marca el nivel de riesgo extremo en la pandemia.

A pesar de superar los dos mil positivos en una jornada, registro superior a los de días precedentes, se trata de 407 casos menos de los contabilizados hace una semana, algo que incide en la tendencia controlada de la curva de contagios de la cuarta ola en Andalucía.