Coti: «Vivir de la música es una elección muy complicada»

-Este sábado, a partir de las 21:30 horas, actúa en el Al-kalat Festival Internacional de Alcalá de los Gazules, ¿con qué regresa a la provincia?

-Es un concierto íntimo, pero con un trío de cuerdas: violín, violonchelo y viola. Voy a repasar en ese formato especial, acogedor y cercano, mi discografía entera. Además de cantar y tocar varios instrumentos, voy a contar historias que hay alrededor y a través de las canciones, las cuales me llevaron a escribirlas. Por eso se llama «Cercanías y confidencias».

-Hacía tiempo que no lo hacía en la provincia de Cádiz, se le echaba ya de menos…

-Hace tiempo, más allá de esta situación pandémica que nos ha alejado a todos de los escenarios, que no visitaba Cádiz. Estoy muy muy muy contento. Aprovecho para extender la invitación a todas las personas de otras localidades cercanas que se animen a venir, ya que es mi vuelta a los escenarios españoles. Van a ser unos conciertos muy especiales. Es una ocasión especial para reencontrarme con el público de Cádiz.

-Sin lugar a dudas, en este concierto no faltarán sus canciones más conocidas. Pero, ¿cuáles más van a estar?

-Tiene que ver con historias que voy contando y hay muchas canciones que han sido muy especiales para mí, que tienen una historia muy especial y, por eso, las he elegido para este repertorio. Va a haber un poco de todos los momentos de mi carrera.

-Durante los últimos años, la banda que lo ha acompañado se ha denominado Los Brillantes. Coti y los Brillantes, cuanto menos, es interesante este nuevo formato…

-Este formato, que estoy haciendo en España, no lo he hecho nunca en Argentina. Lo importante es que estamos volviendo a los escenarios tanto de un lado como del otro del charco. Eso es lo que nos mantiene vivos. Estamos volviendo a estar activos, muy fuertes y reencontrándonos con el público.

-Durante la Cuarentena le dio forma a «Por ahí», su nuevo single. ¿Surgió de una necesidad de expresar lo que le estaba ocurriendo?

-De expresarnos, de seguir adelante con nuestro trabajo creativo, con nuestro trabajo de grabación. De poder, a contracorriente, sacar a flote la actividad y la creatividad en los momentos que uno necesita con las herramientas que uno tiene a mano, que son muy pocas en una situación así. He sacado tres canciones en esta época y estoy preparando el nuevo disco. Tengo muchas canciones nuevas ya muy muy muy avanzadas, pero ahora muy abocado en esta gira.

-¿Ha continuado componiendo desde entonces?

-Estoy trabajando mucho. En la Cuarentena estuve escribiendo muchas canciones, grabando algunas cosas también. Y, sobre todo, buscando alternativas para volver a los escenarios. Fuimos los pioneros en Argentina, con mi equipo, en hacer conciertos en los aforos que se fueron permitiendo como autoconciertos, streamings , conciertos con burbuja… El nuevo disco lo tendré listo para final de año.

-Durante el mismo periodo se lanzó una nueva versión de una de sus composiciones más conocidas, «Color esperanza», de la mano de multitud de artistas. Debe de estar orgulloso de este himno…

-Es una canción que sigue muy vigente. La letra sigue significando mucho para mucha gente y, en los momentos que se necesita, siempre está ahí como un salvavidas, una ayuda moral y anímica. Ya tiene más de 20 años y sigue estando tan tan tan vigente como el primer día. La cantan los niños, los mayores, los jóvenes, los ancianos… Todo el mundo conoce esta canción y está vigente.

-También se ha publicado recientemente el documental «Nada fue un error. Un viaje al Teatro Colón», en el que refleja parte de su vida. No fue nada fácil llegar hasta aquí…

-Hay un trabajo, decisiones difíciles de tomar, hay sacrificios, hay muchas horas sentado estudiando, hay muchos viajes con una mano atrás y otra delante, hay situaciones por las que uno pasa difíciles... Vivir de la música es una elección muy complicada en cualquier parte del Mundo, pero, en un país en crisis como Argentina es infinitamente más difícil. Este documental cuenta todo eso, cómo fuimos tramando con la gente que me fue acompañando a lo largo de tantos años. Contándolo y mostrándolo, usando el concierto del Teatro Colón para ello.

-¿Coti se encuentra en un punto y seguido o en un punto y aparte en su trayectoria?

-Es una buena oportunidad. Es un disco que va a salir con muchos cambios, también en mi vida personal y en la profesional. Eso va a estar reflejado al 100% en este disco. Con un nuevo sonido, una frescura especial, con ciertas elecciones de canciones que son muy especiales y que significan mucho, tienen mucho de la temática que me ha atravesado durante esta Pandemia. A mí, como artista y como creador, me ha atravesado. Reflexiones, opiniones y pensamientos que tienen que ver con cómo estamos viviendo los errores, las cosas que nos faltan, las que no valoramos, las cosas sencillas que están a la vista…