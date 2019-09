Música Coti: «Me duele que nuestros gobiernos no generen lazos para sentirnos más hermanados» Coti llega el viernes a Cádiz para ofrecer un concierto íntimo sobre el escenario del Fairplay Golf & Spa Resort de Benalup

Cádiz Actualizado: 18/09/2019

Coti cruza el Atlántico para seguir ofreciendo sus acordes y su guitarra a los que quieren disfrutar de la música de siempre. El popular artista argentino volverá a desnudarse el próximo viernes sobre el escenario del Fairplay Golf & Spa Resort, otro de los lugares mágicos que el cantante ha elegido para llevar su gira 'Cercanías y confidencias'. Dentro del ciclo Stay Alive by Fairplay, Coti hará creer una vez más en la música de autor, en el componente emocional de unas canciones que volverán a nacer aquí, frente al mar.

¿Se siente especial Coti en Cádiz, un lugar que históricamente ha tenido una relación tan intensa con Latinoamérica?

Pues le tengo que decir que la primera vez que vine a Cádiz, hace ya muchos años, me resultó familiar. Sus playas salvajes de Los Caños o Zahara me recordaron a nuestras costas y es curioso que es este Océano Atlántico el que nos separa y nos une a la vez. He paseado por sus pueblos y me resulta todo familiar y, por supuesto, muy bonito. Ahora vengo con motivo de una nueva gira, con 'Cercanías y confidencias'.

¿Qué tal va esta nueva gira que le ha traído a España?

Con muchos conciertos, con muchas fechas en España que terminaremos en Bilbao, y de ahí volveremos a cruzar el Atlántico para seguir por Paraguay, Perú y otros escenarios hasta finales de año.

En el caso del Stay Alive by Fairplay de Benalup, ¿qué tipo de concierto se va a encontrar el público?.

Pues estamos muy agradecidos de venir a tocar a un lugar como éste, con un aforo pequeño, en una sala muy íntima. Nosotros vamos amoldándonos a todo y con nuestra gira 'Cercanías y confidencias' vamos a cantar y a contar historias que tienen que ver con las canciones pero también con experiencias de vida. Vamos a aprovechar la cercanía que nos da este formato para hacer la música más humana.

¿Qué puede ofrecer un artista en una sala pequeña como la del Fairplay de Benalup que no puede ofrecer en un concierto de masas?

Sobre todo, permite poder comunicarte mejor con la gente y contar anécdotas y detalles sobre las canciones. Ofrece un ambiente más relajado y distendido y te hace sentirte más desnudo porque puedes ir al tema desde que se creó y desde que nació.

Coti tiene una amplia trayectoria y un gran elenco de canciones, ¿qué canciones van a sonar este viernes?

Vamos a hacer un resumen de los clásicos, las canciones que todos quieren escuchar, pero también vamos a proponer otros temas, otras canciones que quizás son más desconocidas porque se han hecho para otros proyectos en los que yo he estado involucrado y de los cuales la gente no sabe que existen. Haremos versiones y otras sorpresas, pero, sobre todo, habrá diferentes momentos, para reír y para disfrutar.

¿Cómo concibe usted la música, como una manera de denunciar la realidad o como simple disfrute?

La concibo desde el disfrute pero con un componente emocional, con sensibilidad. La música tiene un poder curativo y emocional único, de hacernos pensar y disfrutar pero también de distraernos. En esta propuesta, en esta gira de 'Cercanías y confidencias', la propuesta es hacernos pensar.

¿Cuál ha sido la clave de su éxito para poder estar en lo más alto de la música durante más de dos décadas?

Primero, ser siempre sincero conmigo mismo y, después, con el público. Hacer lo que se siente y sentirme culpable de lo bueno y de lo malo, pero por encima de todo, trabajar. En todo este tiempo no he parado de perfeccionar, de prepararme, de combinar cosas, de leer libros, leer a los poetas. Luego hay algo que no se sabe de dónde viene y que tiene que ver con todas estas cosas juntas. Puede ser inspiración...pero, sobre todo, he tenido que ser metódico.

A pesar de todas las cosas que compartimos entre España y Argentina, hablar el mismo lenguaje y creer en las mismas cosas...¿no le parece que no estamos tan unidos como debiésemos?

Me gustaría que hubiera una relación cultural más intensa, que aunque está en marcha, solo la sentimos en el pueblo, en la gente, en los inmigrantes de acá y de allá, pero no en el lado de la cúpula del poder. No han luchado como deben y las banderas separan cuando deberían unir más. Me duele que nuestros gobiernos no generen los lazos para sentirnos más hermanados, aunque culturalmente y filialmente, sí lo estamos. En Argentina amamos la cultura andaluza, a sus poetas y tenemos una gran relación con todo lo que tiene que ver con España. Los gobiernos siempre van un paso atrás porque están más preocupados por el poder, por las elecciones y por las crisis que ellos mismos generan y no están donde tienen que estar.