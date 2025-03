Coronavirus Cádiz: Jornada en blanco con cero contagios, cero curados y cero hospitalizados nuevos

Jornada en blanco . Los datos facilitados este lunes desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no registran variaciones en las últimas 24 horas . No hay nuevos contagios, ni nuevos hospitalizados ni fallecidos. Tampoco aparecen pacientes recuperados ni se modifica el número de enfermos que están en la UCI. Todos los registros permanecen a cero y posiblemente haya que esperar hasta el martes a que los datos se consoliden porque como viene siendo habitual los fines de semana se suele producir un desfase que provoca que no se contabilicen las correctamente las estadísticas. Por lo tanto, el análisis de las tablas indica que la expasión del coronavirus está controlada en la provincia de Cádiz que no registra nuevos contagios. Es una lectura positiva pero con reservas ya que las tablas faciliatadas por Salud pueden estar sin actualizar totalmente. Habrá que esperar a el martes para confirmar las excelentes expectativas.

El cómputo general de la provincia de Cádiz desde que empezó la pandemia y de acuerdo con los datos de la Junta de Andalucía es el siguiente:

Se han detectado 1.277 casos totales de contagiados por pruebas PCR

Un total de 587 personas han requerido hospitalización

83 ingresos han tenido que pasar por la UCI

Han fallecido 159 personas

Se han curado 1.107 pacientes de Covid-19

Enfermos ingresados

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 74 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 24 se encuentran en UCI .

Por provincias, los datos de la Junta establecen que en Almería hay ocho hospitalizaciones y ninguno en UCI; en Cádiz hay siete hospitalizaciones de los que cinco están en la UCI ; en Córdoba, 13 hospitalizaciones de los que cinco se encuentran en la UCI; en Granada, 15 hospitalizados con seis pacientes en UCI; en Huelva hay una persona hospitalizada y se encuentra en la UCI; en Jaén hay dos hospitalizaciones de los que una está en UCI; en Málaga, 19 hospitalizaciones con tres pacientes en UCI y en Sevilla hay nueve hospitalizaciones y tres enfermos en UCI.

Solo un caso en Granada

Por primera vez en lo que llevamos de pandemia, Andalucía solo registra un positivo en coronavirus , pero no tiene ingresos hospitalarios o en UCI por Covid-19 ni muertes causadas por la enfermedad.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en su informa relativo a las 24 horas anteriores al mediodía de este lunes apunta la existencia de dos falsos positivos en Sevilla y un caso en Granada que sí registra el Ministerio de Sanidad en su estadística, pero ambos informes coinciden en que no hay ingresos ni muertes en ese periodo. Según la estadística del ministerio se han registrado solo 17 ingresos en los últimos siete días.

Consultas a Servicios de Atención

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el inicio del estado de alarma hasta el 7 de junio un total de 7.350.626 llamadas por todas las líneas, recibiendo 27.136 en el día de ayer . De ellas, los ocho Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 31% de llamadas, el 67,8% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 1,1% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 291.730 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero. Desde esa fecha hasta el día ayer, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto 182.561 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los centros del 061 gestionaron 112 de ellas (siendo el 87% solicitudes de asistencia) y en Salud Responde se atendieron 87 consultas (75% informativas y el 25% asistenciales).

La aplicación móvil de Salud Responde ha superado las 684.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta la actualidad, siendo el 26% para la realización de los test rápidos. Se llevaron a cabo 129 pruebas en el día de ayer y más de 173.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha habilitado dentro de esta App de descarga gratuita un asistente virtual, que ha mantenido unas 61.945 conversaciones con los usuarios para resolver dudas generales sobre el coronavirus. Este asistente virtual o chatbot está disponible también a través de la página web de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (www.epes.es) y la red social Telegram (Asistentes Virtual Coronavirus Andalucía).