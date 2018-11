FUERZAS ARMADAS Convocadas 100 plazas para reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas De ellas, 14 son en unidades de Cádiz Los reservistas voluntarios son civiles que asumen un compromiso temporal con el Ejército

V. Sánchez

El Ministerio de Defensa ha convocado un centenar de plazas para reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas y, de ellas, 14 son para unidades de la provincia de Cádiz.

Los reservistas voluntarios son personas que desean aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos, en las diferentes misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas españolas. Cada año, como en esta ocasión, Defensa oferta diversas plazas en unidades para reservistas voluntarios de diferentes especialidades y escalas. El proceso de selección consta de una fase de concurso (cuyo baremo consta de cuatro apartados consta de cuatro apartados: tiempos de servicio, méritos académicos, méritos generales y méritos específicos), un reconocimiento de aptitud psicofísica y una orientación y entrevista personal realizada por un psicólogo militar.

De este modo, para la categoría de oficial es necesario tener aprobados los estudios de primer ciclo de educación universitaria, o los estudios completos de tres cursos de las facultades o Escuelas Técnicas Superiores. Para suboficial, estar en posesión del título de Bachiller, o haber superado la prueba de acceso a la universidad o estar en posesión de los títulos de formación profesional de técnico especialista, técnico superior o equivalente a efectos académicos. Y para tropa y marinería estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.

Los reservistas voluntarios son civiles que se convierten en militares con sus correspondientes graduaciones, cuando pasan a estar activados, ya sea para realizar ejercicios de instrucción y adiestramiento, cursos de formación y perfeccionamiento o para prestar servicio en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa e incluso para participar en misiones en el exterior.

Desde farmacéuticos a medio ambiente

Las plazas ofertadas en la provincia son, del Ejército de Tierra una de tropa en la Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC) de Camposoto para mantenimiento mecánico; de la Armada, una para oficial de Infantería de Marina en el Tercio de Armada de San Fernando para relaciones públicas, sociales e institucionales, una para oficial de la Armada en el Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 2 (Rota) con el cometido de control de tráfico marítimo, una de suboficial de la Armada en la Flotilla de Aeronaves (Rota) para labores de medio ambiente y otra de las mismas características en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas dos para oficiales en la Asesoría Jurídica de la Armada en la Bahía de Cádiz, tres para oficiales en el Servicio Farmacéutico de la Armada en Rota o San Fernando, dos para oficiales veterinarios en la Jefatura de Apoyo Sanitario de la Armada en la Bahía de Cádiz y otras dos de oficiales odontólogos en esa misma Jefatura.

Si quiere convertirse en reservista voluntario de las Fuerzas Armadas y optar a una de estas plazas, el primer paso es solicitar cita previa para la realización de las pruebas de selección en la Subdelegación de Defensa de Cádiz y para ello tiene de plazo hasta el próximo 23 de noviembre.

Tenga en cuenta que debe cumplir las siguientes condiciones: poseer la nacionalidad española, tener entre 18 y 58 (oficial y suboficial) o 55 años (tropa y marinería), carecer de antecedentes penales, no tener abierto proceso judicial, no estar privado de los derechos civiles, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni estar inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de la función pública, poseer la aptitud psicofísica necesaria, no haber resuelto su compromiso como reservista voluntario con anterioridad, no haberle sido denegada la ampliación de compromiso como reservista voluntario, no ser militar profesional, Guardia Civil, Policía Nacional o personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia y no haber finalizado su relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas por insuficiencia, incapacidad o sanción.

Una vez concluido el proceso de selección las puntuaciones finales obtenidas por los aspirantes se ordenarán de mayor a menor y se asignarán las plazas en función de las preferencias expresadas por los futuros reservistas voluntarios.

Ya asignadas las plazas, los futuros reservistas voluntarios de las Fuerzas Armadas tendrán que hacer un periodo de formación militar básica (de dos semanas de duración) y otro de formación militar específica (de una semana de duración). En Cádiz también se instruye a estos nuevos reservistas voluntarios ya que la formación militar básica de los reservistas voluntarios del Ejército de Tierra y de los de Cuerpos Comunes se realiza en el acuartelamiento de Camposoto, mientras que la de los suboficiales de la Armada se realiza en la Escuela de Suboficiales, ambos centros localizados en San Fernando.