La compra de pisos se reactiva en Cádiz con una gran demanda de unifamiliares y chalés

Tres meses encerrados en casa han hecho sacar a la luz los defectos y virtudes en todos los aspectos de la vida. Las relaciones, los hijos o la vivienda se han colocado en el punto de mira con tanto tiempo de vida familiar provocado por el confinamiento obligatorio que ha generado el coronavirus.

Horas y horas de reflexión que ahora han comenzado a revertir en la actividad económica de la provincia. Uno de los sectores que podría beneficiarse de este parón es el de las agencias inmobiliarias. La mayoría de las agencias consultadas por este periódico han mostrado su satisfacción y también su sorpresa por la rápida recuperación de una actividad que se había paralizado al completo desde el pasado mes de marzo y que se puso en funcionamiento el pasado 11 de mayo. de hecho, hasta un 80% de las agencias de la provincia abrieron sus puertas en esta jornada, a las que se han ido sumando el resto hasta completar el 100% que funcionan en la actualidad.

Desde entonces, los agentes no han parado de trabajar y en estos momentos ya se han cerrado numerosos contratos de compraventa de viviendas en todos los puntos de la provincia de Cádiz. Inmaculada Velázquez, presidenta del Grupo Gica , un grupo de más de 80 agencias inmobiliarias de la provincia que cooperan entre sí y que comparten una bolsa de propiedades, destaca precisamente el ritmo alto con el que han abierto sus oficinas.

«Tenemos visitas a diario, con todas las restricciones y medidas de seguridad por supuesto, y además muchas de ellas están acabando en compra porque el que acude a una visita está muy interesado en hacerlo», asegura la gerente de Velamar, que pone sobre la mesa el cambio de tendencia que ha experimentado el mercado en el regreso tras la pandemia.

«En este tiempo, son muchas las personas que se han dado cuenta de los inconvenientes o defectos de sus hogares. Ten en cuenta que nosotros, por nuestro carácter latino, vivimos gran parte de nuestra vida en la calle y por eso no le damos tanta importancia al hogar. Sin embargo, ahora que hemos estado en casa tanto tiempo, hemos cambiado las prioridades y hemos comenzado a echar en falta cosas que no tenemos o a las que no le dábamos relevancia», asegura.

Miembros del grupo Gica coinciden en apuntar a un nuevo tipo de cliente que ha aparecido tras la pandemia y que ha disparado la demanda de otro tipo de inmuebles. Si hasta ahora era la capital gaditana la que generaba un gran interés por parte de los compradores, ahora son otras localidades de la provincia como Puerto Real, San Fernando o Chiclana las que se han situado como lugar preferente de búsqueda. En estas zonas, se puede optar a propiedades más grandes, con zonas al aire libre como patios o jardines, que encabezan la demanda de quienes están acudiendo a las oficinas inmobiliarias.

«Es muy llamativo el aumento de visitas que se ha producido, por ejemplo, en Chiclana , donde la gente busca chalés y viviendas unifamiliares que no se pueden encontrar en Cádiz. Después de mucho tiempo, la tendencia ha cambiado y los gaditanos vuelven a buscar propiedades fuera de Cádiz, sobre todo, en San Fernando y Chiclana, como hace algunos años», explica la experta inmobiliaria en base a los clientes que están recibiendo en estos días. En este sentido, pone de ejemplo a muchas familias del centro de Cádiz, que están interés en vender pequeños pisos por inmuebles más amplios en el entorno de la Bahía.

No obstante, Velázquez pide cautela para afirmar que la actividad ha vuelto a sus niveles anteriores, ya que hay mucha demanda atrasada por el parón que se ha acarreado en estos meses. «Podemos decir que hemos sentido un enorme alivio cuando nos hemos puesto a trabajar pero también es cierto que acabamos de empezar y hay que observar si este efecto es duradero o sólo cuestión de tiempo», agrega.

Pérdidas drásticas

De hecho, los datos del Grupo Gica advierten de una drástica bajada de las cifras de ventas entre marzo y mayo, que afectará a muchas de las inmobiliarias de la provincia. Muchas de ellas ni siquiera han podido aguantar este parón y se han visto obligadas a cerrar sus puertas .

Otras muchas tienen a sus plantillas en situación de ERTE a la espera de que aumente la actividad y comiencen a recibirse los pagos de los clientes. «Hay que tener en cuenta que hasta que no pasan tres meses desde la firma de la escritura, los agentes no recibimos nuestra comisión, por lo que además de este parón, vamos a tener que afrontar varios meses más sin recibir apenas ingresos. Para sobrevivir a esto hay que tener un buen colchón», explica la presidenta del Grupo GICA, que no se atreve a cuantificar las pérdidas del sector en este período.

Cinco cambios en las compras de pisos por el Covid-19 El portal inmobiliario pisos.com ha puesto de relieve las principales demandas de los clientes que quieren comprar una vivienda tras el coronavirus. Las prioridades han cambiado y los demandantes de viviendas se han decantado por inmuebles de mayor superficie, con zonas de exterior, aunque éstos se sitúen en la periferia de las ciudades. Estos son las cinco principales demandas que están recibiendo las inmobiliarias: 1. Espacios al aire libre. Terrazas, patios o jardín son una prioridad para los clientes tras el Covid-19. Los inmuebles con acceso a una zona al aire libre han empezado a cotizarse al alza, algo que ya puede . 2. Zona de teletrabajo. Las posibilidades que ha ofrecido el teletrabajo a muchos trabajadores ha motivado la búsqueda de casas con habitaciones o espacios suficientes para habilitar una de ellas a la oficina en casa. 3. Más superficie interior. Las dimensiones de las casas ahora son tenidas en cuenta más que nunca. Los clientes demandan habitaciones más amplias. 4. Recorrido virtual. Una de las demandas a las inmobiliarias está siendo la posibilidad de cambiar la visita presencial a la vivienda por un recorrido virtual a través del ordenador. Esto supone también un ahorro de tiempo, una de las prioridades de la sociedad actual. 5. Firma digital. La posibilidad de firmar muchos documentos con firma digital facilita la labor tanto al cliente como a las inmobiliarias y además, esto se puede hacer desde casa. Ahora bien, para firmar la hipoteca ante notario es necesario hacerlo 'in situ'.