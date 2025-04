La comparsa de Martínez Ares teme que el coronavirus ha llegado al grupo

Los miembros de la comparsa de Antonio Martínez Ares, este Carnaval ‘La chusma selecta’, están convencidos de que el coronavirus ha llegado al grupo. Así ha informado el director Rafa Velázquez en sus redes sociales . El rostro más visible de la agrupación ha decidido dar voz tanto a sus componentes como a muchos compañeros del Carnaval de Cádiz que han presentado síntomas del Covid-19 pero no les han realizado las pruebas pertinentes, por lo que la sospecha no se ha podido corroborar.

Como apunta en el vídeo, «hace dos fines de semana tuvimos seis actuaciones con lleno absoluto, con más de mil personas por cada actuación en diferentes localidades: San Roque, Tarifa, Alcalá del Valle, Marbella, Málaga y Madrid» . La capital de España, además de las dos localidades malagueñas, han sido focos de contagio del coronavirus.

«A raíz de esa semana de estrés y locura, cinco caímos malos con fiebre. En aquel entonces no había Estado de Alarma y lo achacamos al cansancio y al estrés. Tuvimos una semana bastante dura, con falta respiratoria, cuerpo dolorido … como una gripe fuerte, normal. O eso creíamos y creemos. Entonces se activa el estado de Alarma y nos incorporamos otros al grupo de enfermos de nuestra comparsa».

Velázquez señala que algunos componentes se pusieron enfermos y luego fueron llegando otros . «Ahora hablo porque estamos bien, aparentemente sanos y no mostramos síntomas. Llevamos 15 días confinados. Ya sin fiebre y sin síntoma aparente de enfermedad. A partir de ese jueves en el que se empezaron a suspender actuaciones, llamamos a todos los números pertinentes y en ninguno de los casos nos cogieron el teléfono. Sólo el 112 me recoge la llamada y me deriva a Salud Responde». Pero nada.

«Viendo cómo estábamos, le digo a mi padre que se acerque al centro de salud y le digan qué puedo hacer. Si estoy infectado o no, y para tomar medidas para que lo supieran todos los que estaban alrededor nuestra. Y le vuelven a dar números de teléfono». Maniobras infructuosas hasta que se puso en contacto con los sindicatos de su trabajo.

«El comité de empresa, al que le agradezco su preocupación, siempre me ha mostrado su apoyo y que me tranquilizara por mi puesto de trabajo. Lo primero es la salud. Me dan el teléfono del centro de coordinación de Cádiz y a la sexta llamada ya puedo hablar con ellos. Nos responden que posiblemente estuviéramos infectados, y nos tomaron los datos para mandárselos al epidemiólogo».

«Pasan los días y no me llama nadie. Insisto y me vuelven a decir que están los datos ahí pero no dan abasto. Todavía no me han llamado. Ahora mismo estoy bien, con un poco de tos. Y mis compañeros bien aunque hay alguno que se fue sumando y está un poco decaído. Hago este vídeo porque mi situación no sé cuál es. Me llamaron para incorporarme al trabajo, pero creo que es una irresponsabilidad por mi parte incorporarme a la plantilla, pero nadie me hace pruebas. Mi doctora me ha dado una semana más de baja y así estaré 21 días de baja. La pregunta es ¿Cuándo estoy bien? Porque tenemos un caso de un compañero que no ha tenido síntomas ninguno pero la empresa se ha enterado de nuestra situación y le han dicho que no se incorpore al trabajo. Lo hago saber públicamente porque estamos desamparados y desorientados.

Como nosotros habrá muchos y hay que tomar cartas en el asunto».

