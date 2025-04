¿Cómo descargar el pasaporte Covid en Andalucía?

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone a disposición de las personas que han sido vacunadas, se han realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o se han recuperado de Covid-19 el Certificado COVID Digital de la UE que acredite dicha situación.

El certificado está disponible independientemente del aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc) a través de ClicSalud+ y de la App Salud Andalucía y permite a los gaditanos y resto de España vacunados viajar por toda Europa sin necesidad de someterse a cuarentenas.

Con este salvoconducto, los andaluces que han completado la pauta de vacunación contra el Covid pueden contar con este certificado digital, que funciona como 'pasaporte europeo' e incluye un código de barras o QR para verificar su autenticidad.

De esta forma, los gaditanos vacunados pueden moverse libremente y participar sin restricciones en todo tipo de actividades culturales y deportivas .

Cabe recordar que no es un pasaporte «al uso» ni un documento de viaje que condicione o restrinja el derecho a la libre circulación en la Unión Europea, sin o un instrumento que facilita la movilidad entre Estados miembros y garantiza la protección de la salud.

El certificado está operativo desde el 1 de julio y permite acreditar de forma sencilla que una persona ha sido vacunada contra el Covid-19 , que se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo y que se ha recuperado del Covid.

Este documento facilita la movilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea a quienes acrediten una de las tres condiciones citadas (estar vacunado, tener una prueba negativa, o haberse recuperado del coronavirus).

¿Cómo descargarlo?

Los gaditanos mayores de 65 años ya lo recibieron en sus domicilios por correo, con el fin de que las personas menos familiarizadas con los trámites on line no tuvieran la necesidad de tener que solicitar el certificado digital y poder tenerlo en papel.

El resto de la población que haya recibido la pauta completa de la vacuna contra el Covid tiene acceso al certificado a través de la aplicación Salud Andalucía o a través de la web ClicSalud+ del Servicio Andaluz de Salud .

Los andaluces pueden descargarlo en formato PDF descargable y como un código QR . Pueden identificarse mediante su certificado digital o introduciendo su clave. Para algunos modelos de móvil se precisa la última actualización, como en el caso de los de Apple con iOS.

Como alternativa, las personas que hayan completado su vacunación también tienen la opción de solicitarlo en su centro de salud .

¿Y si no he recibido la vacuna pero he pasado el Covid?

Aparte del certificado de vacunación, hay otro documento para las personas que no estén vacunadas por haber tenido Covid en los últimos seis meses y que se encuentran en esa situación de inmunidad tras haber pasado la enfermedad.

De esta forma, se ha puesto en marcha un tercer carnet para las «personas libres de Covid» , certificando a través de test de antígenos o de una PCR que no tienen la enfermedad. Este certificado será de especial utilidad para participar en determinadas actividades o eventos.

El primero tiene una validez de seis meses. El segundo, especialmente útil para asistir a eventos como conciertos o partidos, tiene vigencia entre uno y tres días.

Esas son las tres categorías que existen y tienen sobre todo viabilidad para el ámbito de Andalucía de España. En los que respecta a los viajes internacionales, vendrá determinado por las decisiones que adopte el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la posibilidad de desplazarse a otros países.