Colectivos antidroga piden un juzgado específico para asuntos de narcotráfico

«Si la judicatura se especializa en temas de menores, violencia de género y otros asuntos, ¿por qué no hay ya alguno dedicado de manera específica y exclusiva al narcotráfico?. Se están haciendo muchas y buenas investigaciones policiales y hay cientos de detenidos pero los juzgados no tienen esos mismos medios y están saturados ». La denuncia la hace Francisco Mena, portavoz del colectivo antidroga Alternativas y Barrio Vivo, quienes llevan años luchando contra la lacra de la droga en el Campo de Gibraltar. Conocen la situación, años de batalla les avalan, y ahora exigen que ese respaldo, que el refuerzo dado a las fuerzas policiales venga también apoyado por un incremento de medios en los juzgados. «Si no, servirá de bien poco lo que se está haciendo», lamenta Mena.

A juicio de este colectivo es «clave» que estos engorrosos asuntos que llevan parejas investigaciones ya no solo de cantidades de droga incautadas sino también de blanqueo, tramas criminales, y todo lo que rodea esta actividad delictiva, lleguen a un juzgado que pueda tramitarlos e instruirlos en tiempo y forma . En su opinión, este juzgado se haría cargo de las investigaciones más importantes en esta materia y descargaría de trabajo a los juzgados de instrucción de los diferentes municipios afectados. «La Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía Antidroga, todos están especializados para perseguirlos, menos los jueces. ¿No iría mejor si estos temas pudieran tratarlos jueces con una formación especializada y, además, sin que tuvieran que estar instruyendo o juzgando a la vez todo tipo de asuntos? Están colapsados», advierte el portavoz.

Las coordinadoras valoran como «muy positiva» la lucha de dos años contra el narcotráfico, impulsadas por el Ministerio del Interior, y destacan «la profesionalidad y valentía de nuestros grandes profesionales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, lo que ha llevado a cientos de narcotraficantes a la cárcel».

«Pues ese ingente trabajo de investigación, de bandas organizadas, blanqueo de capitales y tráfico de drogas en ese peligroso enmarañado criminal, de jugarse la vida, puede desvanecerse , porque la justicia no esté a la altura de las circunstancias, y no sea capaz de juzgar en tiempo y forma a estas mafias instaladas en el Campo de Gibraltar y Andalucía», alertan.

Según denuncian, el refuerzo que ha llegado a los juzgados del Campo de Gibraltar no está siendo del todo efectivo. «Puede haber nuevos juzgados pero si faltan funcionarios sirve de poco». Por ello entienden que una posible y acertada salida sería, además de la creación del juzgado específico que se encargue de todas estas grandes operaciones e investigaciones, la catalogación de este área como 'Zona de Especial Singularidad' . «El problema es que muchos funcionarios no quieren estas plazas dada la complejidad y peligrosidad que existe, por eso desde la Junta se podría arbitrar alguna fórmula para hacerlas más atractivas. No solo con remuneración sino también que les fuera más válido en sus órdenes de mérito como por ejemplo en su día pasaba en el País Vasco».

Según exponen, El Ministerio del Interior entendió desde el principio que esta situación era un problema de Estado por ello exigen que, por parte del Ministerio de Justicia, la Junta de Andalucía y las altas instancias del Poder Judicial «acometan las medidas necesarias para resolver esta oleada de instrucciones, juicios, macrojuicios y reclamaciones que se nos viene encima».

Alternativas y Barrio Vivo quieren poner en valor la labor que en este tiempo vienen realizando los funcionarios, jueces, fiscales, policía judicial, y administrativos, que tienen que atender decenas de procesos abiertos, «haciendo gala del buen hacer personal y profesional».

Para los colectivos de lucha contra el narcotráfico, «se hace más necesario que nunca que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta, acuerden la puesta en marcha de los juzgados necesarios , con los consiguientes medios técnicos y humanos, cubriendo vacantes y creando la plaza del sexto magistrado de la Audiencia, haciendo posible conformar la segunda Sección y con lo que, podrían formarse dos tribunales».

Además entienden que habría que habilitar estos espacios para poder celebrar las vistas de estos macroprocesos con decenas de imputados, acompañados de abogados, magistrados y fuerzas de seguridad, teniendo en cuenta las nuevas medidas de distanciamiento social del Covid-19.

Las coordinadoras comenzarán precisamente este martes una ronda de reuniones con los jueces decanos para intentar buscar algunas salidas.

Las consecuencias

La llegada de decenas de estos casos y detenidos a los juzgados casi semanalmente ha provocado que estos medios sean todavía más «urgentes», explican. «Mientras nuestras instituciones judiciales esperan a tomar decisiones, las defensas del narcotráfico están preparándose para ante el tremendo atasco que se espera, argumentar dilaciones indebidas para excarcelar o solicitar reducciones de penas».

«Y en ello la ciudadanía de la Comarca, no sale de su asombro e indignación, cuando ve con la facilidad que los detenidos salen a la calle , unas veces por vericuetos legales, otras por fianzas ridículas que nos llenan de sorpresa o de rabia y algunos acuerdos como el del Messi de las drogas que son todo un escándalo», lamentan. También les ha producido cierto estupor la nueva decisión judicial de devolverle los bienes embargados a la banda de Kiko el Fuerte, un supuesto narco investigado ya en varias operaciones y que, además, se encuentra actualmente en busca y captura. «Casos así vienen a confirmar la necesidad que hay de reforzar los juzgados. Además crean una gran alarma social entre la ciudadanía».

Por ello, inciden, la Fiscalía «debe de tomar buena nota, porque los que salen bajo fianza pueden contribuir a la destrucción de pruebas y testimonios, por ello debe, por su papel de acusación pública, ejercer su oposición a que los jueces tomen estas medidas o recurriendo las mismas. En nombre de las víctimas del narcotráfico y de sus familias, exigimos que las administraciones de justicia cumplan con su parte en esta batalla y se pongan de acuerdo para incrementar los medios».

No perder el principio de autoridad

En la misma línea se ha pronunciado la asociación unificada de Guardia Civil, AUGC. Ante las últimas informaciones sobre decisiones judiciales comprometidas como la devolución de bienes embargados o la polémica puesta en libertad de Antonio Tejón el Castaña, este colectivo lamenta que ya este tipo de posturas judiciales «no son una sorpresa».

«No conocemos que ha llevado a tomar estas decisiones, si bien es cierto, que los juzgados de la Comarca a raíz de la implantación por parte del Ministerio del Interior del Plan de Lucha contra el Narcotráfico, se encuentran totalmente desbordados», advierten.

Para AUGC se necesita un refuerzo en este área que complemente el intenso y costoso trabajo policial que se está realizando con múltiples operaciones que «de nada sirven y se dilatan en el tiempo» .

Desde esta asociación reclaman una vez más la declaración de Zona de Especial Singularidad ya que, consideran que «es necesario reforzar todos los campos para poder acabar con la lacra del narcotráfico en la zona y mantener el principio de autoridad que se ha reestablecido gracias al esfuerzo y multitud de horas de trabajo de los componentes de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico».

Por otro lado han querido recordar que hace poco «eran frecuentes las agresiones a guardias civiles así como las embestidas con vehículos para favorecer la huida de los coches que transportaban droga. En la actualidad siguen produciéndose este tipo de actos aunque no tan frecuentemente. Por este motivo no debemos cesar en nuestro empeño ya que ello conllevaría volver a aquellos tiempos donde era normal ver embarcaciones alijar en las playas de la Línea a plena luz del día con bañistas y niños como espectadores», advierten.