Cierre indefinido de la patronal hasta que se permita entrar a los trabajadores en la factoría

El conflicto de los trabajadores del metal en Cádiz continúa su escalada. Esta mañana de viernes, los empleados de las empresas auxiliares han manifestado su deseo de seguir las protestas de manera indefinida . En demanda de carga de trabajo y estabilidad laboral a largo plazo, e indignados por las «represalias» que denunciaron la pasada semana, mantienen el paro en las factorías de San Fernando y Puerto Real y las movilizaciones diarias.

La respuesta ya fue advertida el jueves y este viernes se ha hecho realidad. Femca, la Federación de Empresarios del Metal, ha comunicado que habrá cierre patronal. También de manera indefinida, «hasta que los empleados que quieren trabajar puedan acceder a su puesto de trabajo». Esto afecta a «unos 2.500 empleados de las empresas auxiliares» , según fuentes de la patronal, que no tendrán remuneración durante estos días de paro.

Desde Femca lamentan que no hayan dejado votar en Puerto Real , que se haya realizado esa asamblea fuera del edificio y no dentro, y por tanto las presiones han impedido que se comprobara el sentir del colectivo.

Las empresas auxiliares frenan así su actividad , con varios encargos que se retrasarán además de las corbetas. «En Navantia instan a los trabajadores a que entren pero no están tomando los medios para permitir ese acceso, ni desalojan su aparcamiento y ni se habilita otra entrada como se ha hecho en Cádiz», destacan.

En Femca lamentan que la voluntad de la mayoría está 'secuestrada' por los sindicatos CGT, SAT, USTEA, CNT, CTA, CPM y Autonomía Obrera, a los que ahora se ha unido Adelante Andalucía. Y esta actitud va a perjudicar mucho tanto a estas empresas como a la propia Navantia por el retraso en los encargos y la imagen que se está dando para futuros proyectos.

La factoría de Puerto Real ha de entregar antes de que termine 2020 tres proyectos offshore, los relevos de la carga de trabajo que dejó la construcción los cuatro petroleros de la serie Suezmax para el grupo Ibaizabal.

Este es el comunicado de Femca del pasado jueves en el que se anunciaba el probable cierre patronal:

«La Asamblea extraordinaria de la Industria Auxiliar Naval se ha celebrado en un clima de indignación hacia lo que las empresas consideran «abandono» al verdadero tejido productivo del sector en la situación del paro ilegal en el que estamos.

Con una alta participación se ha debatido en profundidad sobre cómo se ha llegado a la situación actual y que soluciones existen para que el tejido empresarial no se pierda en una provincia y en una zona donde el desempleo tiene unas tasas tan altas y donde el trabajo industrial es el que más estabilidad y remuneración supone.

Las empresas siguen animando a los trabajadores a que se presente denuncia ante las fuerzas de seguridad del estado las amenazas, insultos, secuestros y lesiones y que trasladen a sus sindicatos la manera de la que se les está impidiendo trabajar para que sigan trabajando en denunciar la situación.

Unánimemente se ha decidido no renumerar ninguna de los días no trabajados ya que no se podrán facturar los trabajos a Navantia y no han sido jornadas efectivas de trabajo. Esta decisión, dolorosa para las empresas, es la única solución para mantener el empleo, las empresas abiertas y permitir mantener los escasos márgenes de los trabajos actuales.

Paralelamente, en relación al cierre patronal, se ha decidido que si el resultado de la votación que se produzca mañana (por hoy viernes) en Navantia Puerto Real y San Fernando mantiene el paro, se respetará el plazo de 24 horas que marca la ley pero se procederá al cierre para evitar una catástrofe que ya se encuentra muy avanzada.

En esta línea cabe mencionar que en la mañana de este jueves se ha celebrado una votación en Navantia Cádiz promovida por el Comité de Empresa en la que ha ganado de manera unánime el voto a favor de seguir trabajando lo que manifiesta claramente el sentir de los verdaderos trabajadores del sector en la Bahía de Cádiz.»